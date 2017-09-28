Трефилов: Гандболистки сборной России безобразно провели матч с командой Португалии
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские гандболистки безобразно провели матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2018 года против команды Португалии, несмотря на итоговую победу. Об этом на
пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Евгений Трефилов.
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В четверг россиянки выиграли дома у команды Португалии со счетом 32:25.
«Безобразная игра в защите, безобразная работа, — сказал Трефилов. — Сегодня мы
«Я не видел сегодня команды на поле, если я олимпийского чемпиона должен заставлять играть — что это такое? Такие вещи должны быть только с новичками. Олимпиада же давно кончилась, а к нам это до сих пор прилипает. Нам нужно работать по новой», — добавил специалист.
В следующем матче россиянки 30 сентября на выезде сыграют против сборной Австрии.
Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.
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