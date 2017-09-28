Трефилов: Гандболистки сборной России безобразно провели матч с командой Португалии

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В четверг россиянки выиграли дома у команды Португалии со счетом 32:25.

«Безобразная игра в защите, безобразная работа, — сказал Трефилов. — Сегодня мы еле-еле вытащили первый тайм, но это наша отличительная черта — вначале вляпаться по горло, а потом себя вытаскивать. Но это женщины, поэтому я снимаю шляпу. Ну, а то, что выиграли — хотя бы это хорошо, остальное мне не понравилось».

«Я не видел сегодня команды на поле, если я олимпийского чемпиона должен заставлять играть — что это такое? Такие вещи должны быть только с новичками. Олимпиада же давно кончилась, а к нам это до сих пор прилипает. Нам нужно работать по новой», — добавил специалист.

В следующем матче россиянки 30 сентября на выезде сыграют против сборной Австрии.

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.