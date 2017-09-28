Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/31161769/
28 сентября 2017, 21:58 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Трефилов: Гандболистки сборной России безобразно провели матч с командой Португалии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские гандболистки безобразно провели матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2018 года против команды Португалии, несмотря на итоговую победу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Евгений Трефилов.

Трефилов: Гандболистки сборной России безобразно провели матч с командой Португалии - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг россиянки выиграли дома у команды Португалии со счетом 32:25.

«Безобразная игра в защите, безобразная работа, — сказал Трефилов. — Сегодня мы еле-еле вытащили первый тайм, но это наша отличительная черта — вначале вляпаться по горло, а потом себя вытаскивать. Но это женщины, поэтому я снимаю шляпу. Ну, а то, что выиграли — хотя бы это хорошо, остальное мне не понравилось».

«Я не видел сегодня команды на поле, если я олимпийского чемпиона должен заставлять играть — что это такое? Такие вещи должны быть только с новичками. Олимпиада же давно кончилась, а к нам это до сих пор прилипает. Нам нужно работать по новой», — добавил специалист.

В следующем матче россиянки 30 сентября на выезде сыграют против сборной Австрии.

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости

Захаркин заявил о завершении работы на посту главного тренера клуба КХЛ "Югра"

Бой Бетербиев - Кёллинг официально утвержден в качестве поединка за титул IBF

AFP: глава IAAF Коу в феврале станет членом МОК

Блатт считает Кубок Гомельского главным баскетбольным турниром в Европе в межсезонье