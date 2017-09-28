Российские гандболистки обыграли Португалию в матче квалификации ЧЕ-2018

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Российская команда с двумя очками в активе делит первое место в группе с командой Румынии. Следом идут сборные Португалии и Австрии.

В следующем матче россиянки 30 сентября на выезде сыграют против сборной Австрии.

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.