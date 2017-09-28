Российские гандболистки обыграли Португалию в матче квалификации ЧЕ-2018
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 32:25 обыграла команду Португалии в стартовом матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Российская команда с двумя очками в активе делит первое место в группе с командой Румынии. Следом идут сборные Португалии и Австрии.
В следующем матче россиянки 30 сентября на выезде сыграют против сборной Австрии.
Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter