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28 сентября 2017, 21:29 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Российские гандболистки обыграли Португалию в матче квалификации ЧЕ-2018

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 32:25 обыграла команду Португалии в стартовом матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года.

В следующем матче россиянки 30 сентября на выезде сыграют против сборной Австрии. Увеличить
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Российская команда с двумя очками в активе делит первое место в группе с командой Румынии. Следом идут сборные Португалии и Австрии.

В следующем матче россиянки 30 сентября на выезде сыграют против сборной Австрии.

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.
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Трефилов: Гандболистки сборной России безобразно провели матч с командой Португалии

Трефилов: Гандболистки сборной России безобразно провели матч с командой Португалии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские гандболистки безобразно провели матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2018 года против команды Португалии, несмотря на итоговую победу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Евгений Трефилов.
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