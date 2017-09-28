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28 сентября 2017, 10:37 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Белорусские гандболистки уступили команде Нидерландов в квалификации чемпионата Европы

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по гандболу неудачно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В голландском Эйндховене подопечные <span class=error>Томажа</span> <span class=error>Чатера</span> уступили фавориту 7-й квалификационной группы команде Нидерландов со счетом 21:33 (10:16). Увеличить
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В голландском Эйндховене подопечные Томажа Чатера уступили фавориту 7-й квалификационной группы команде Нидерландов со счетом 21:33 (10:16). Только в начале игры белоруски играли на равных с вице-чемпионками мира и Европы, а затем хозяйки взяли бразды правления в свои руки и уверенно довели встречу до победы.

В другом поединке этого квартета гандболистки Венгрии разгромили в Будапеште сборную Косово — 37:12 (18:5).

Во втором туре 1 октября белорусские гандболистки примут в Минске венгерок, а в Приштине сыграют команды Нидерландов и Косово.

Путевки в финальную стадию континентального первенства, которая пройдет во Франции, завоюют две лучшие команды.

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