Белорусские гандболистки уступили команде Нидерландов в квалификации чемпионата Европы

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В голландском Эйндховене подопечные Томажа Чатера уступили фавориту 7-й квалификационной группы команде Нидерландов со счетом 21:33 (10:16). Только в начале игры белоруски играли на равных с вице-чемпионками мира и Европы, а затем хозяйки взяли бразды правления в свои руки и уверенно довели встречу до победы.

В другом поединке этого квартета гандболистки Венгрии разгромили в Будапеште сборную Косово — 37:12 (18:5).

Во втором туре 1 октября белорусские гандболистки примут в Минске венгерок, а в Приштине сыграют команды Нидерландов и Косово.

Путевки в финальную стадию континентального первенства, которая пройдет во Франции, завоюют две лучшие команды.