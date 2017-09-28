Белорусские гандболистки уступили команде Нидерландов в квалификации чемпионата Европы
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по гандболу неудачно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В голландском Эйндховене подопечные Томажа Чатера уступили фавориту 7-й квалификационной группы команде Нидерландов со счетом 21:33 (10:16). Только в начале игры белоруски играли на равных с
В другом поединке этого квартета гандболистки Венгрии разгромили в Будапеште сборную Косово — 37:12 (18:5).
Во втором туре 1 октября белорусские гандболистки примут в Минске венгерок, а в Приштине сыграют команды Нидерландов и Косово.
Путевки в финальную стадию континентального первенства, которая пройдет во Франции, завоюют две лучшие команды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter