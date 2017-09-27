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27 сентября 2017, 21:59 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты «Спартака» продлили серию побед в чемпионате России, обыграв УОР № 2

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Московский «Спартак» одержал четвертую победу подряд в чемпионате России по гандболу среди мужских команд, одолев столичный клуб УОР № 2.

14 сентября 2017 года. Москва. Спартак - СКИФ - 26:24. На первый матч красно-белых пришли болельщики разных возрастов. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся на площадке «красно-белых», завершилась со счетом 30:22 (15:8) в пользу хозяев, которые лидируют в турнирной таблице.

Результаты других матчей дня:

УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — 27:28,

«СГАУ-Саратов» — «Чеховские медведи» (Московская область) — 31:36.

Новый гандбольный клуб «Спартак» выступает в суперлиге вместо челябинского «Динамо», которое покинуло элитный дивизион.
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