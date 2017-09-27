Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сыграл вничью с минским СКА в матче чемпионата Беларуси

Встреча двух главных фаворитов национального первенства в столичном дворце спорта «Уручье» началась неожиданно — через пять минут после стартового свистка обладатели серебра минчане выигрывали у чемпионов страны со счетом 6:1. Однако затем брестчане заиграли в полную силу и к перерыву уже сами выигрывали с разницей в 5 мячей — 21:16. Во второй половине встречи в основном лидировал БГК, но за 3 минуты до финальной сирены минчане вырвались вперед — 34:33. В оставшееся игровое время гости сравняли счет, и в итоге соперники разошлись миром — 34:34. Самым результативным в составе хозяев стал Владислав Кулеш, забросивший 10 мячей, у брестчан 7 мячей в активе Александра Шкуринского.

До этого минский СКА одержал 4 виктории в четырех проведенных встречах, БГК побеждал в трех предыдущих поединках.