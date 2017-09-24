БГК им. Мешкова в выездном матче Лиги чемпионов уступил ПСЖ
24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня во втором туре Лиги чемпионов на выезде проиграл французскому «Пари Сен-Жермен», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гандболисты ПСЖ с первых минут взяли инициативу в свои руки. Спустя пять минут игры, они вели со счетом 4:1. Далее БГК удалось подтянуться, а к середине тайма сравнять цифры на табло — 8:8. Затем хозяева ненадолго смогли вернуть себе лидерство. За пять минут до перерыва счет был 12:12. Стоит отметить, что подопечные Сергея Бебешко сражались до последних секунд. Только два подряд удаления не позволили «мешковцам» сохранить ничейный результат. Первая половина встречи осталась за «Пари Сен-Жермен» — 15:14.
Сложнее пришлось БГК во втором тайме. Его «мешковцы» начали в меньшинстве,
Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов Брестский гандбольный клуб проведет 30 сентября. Действующие чемпионы Беларуси дома сыграют против венгерского «Веспрема».
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