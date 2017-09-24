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24 сентября 2017, 11:54 | Игровые: Гандбол | Спорт-Экспресс

Кореянки перекричали Трефилова

Олимпийские чемпионки Рио из сборной России готовятся к отбору на Евро-2018 и зимнему старту на чемпионате мира, обыгрывая в товарищеских матчах кореянок.

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РОССИЯ — КОРЕЯ — 49:40

Евгений БЕЛОУСОВ
из Новогорска.

Спустя год с небольшим после триумфа в Бразилии золотая сборная обосновалась на подмосковной олимпийской базе. Совсем недавно ее покинула футбольная «Россия-полтора» Станислава Черчесова. Затем Сергей Базаревич повел свою главную-команду-страны к четверке Евробаскета. До конца сентября на первом месте здесь гандбол. Девушки оживили осенний Новогорск грацией и статью. Любуясь красотами, сразу понимаешь, что находишься в расположении действующих олимпийских чемпионок.

— С Олимпиады сборная изменилась на 90 процентов, — пояснил главный тренер Евгений Трефилов. — Тот состав должен был измениться, потому что средний возраст команды был около 30 лет. Мы должны делать ставку на молодых, а им надо эту ставку оправдать. У каждой из девушек — своя задача, а моя — увидеть возможности каждой.

На расширенном сбор тренеры решили приберечь главных исполнителей, многим дали залечить травмы и передохнуть, их место заняли новички и ближайший резерв. Проверить готовность перед квалификацией на Евро и декабрьским чемпионатом мира в Новогорск позвали кореянок, выбивших нашу сборную в Лондоне-2012. Соперниц специально попросили соперниц действовать жестче, чтобы проверить игроков в деле.

ЖЕСТКИЙ СОПЕРНИК

— Соперник сам нас выбрал, — сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. — Все хотят помериться силами и потренироваться в одном зале с олимпийскими чемпионками. Эти игры и матчи отбора на чемпионат Европы сузят круг претендентов на мировой чемпионат. Главное, чтобы на каждую позицию было по два-три кандидата. Чем выше конкуренция, тем сложнее будет выбрать состав на декабрьский чемпионат мира. Задача на мундиаль — взять медали.

Известный своим ярким поведением на лавке Трефилов как всегда неутомимо дирижировал игрой, но также неумолимо уступал противоположной лавке в звуковом охвате. Даже самые яркие и крепкие словесные пассажи наставника тонули в восклицаниях на корейском, наполнившим игровой зал олимпийской базы. Впрочем, все установки дошли до адресатов, и уже к первому перерыву россиянки повели в 10 мячей. Противнику не помогла широчайшая ротация в российской сборной, в которой за 90 минут (в полтора раза дольше рядового матча — Прим. «СЭ») в бой бросили 28 из 36 находящихся на сборе девушек. Разрыв сохранили до конца и во второй раз за два дня уверенно одолели азиаток.

— Кто-то считает методики Евгения Трефилова старомодными, а его поведение чересчур эмоциональным, но он — самый титулованный тренер страны, и результат говорит сам за себя. Хотя на чемпионате мира с олимпийских чемпионок спрос особый, и соперники всегда будут показывать зубы, — уверен глава ФГР.

НА ПОРТУГАЛИЮ — С «ЛИВЕРПУЛЯ»

Официальное представление нового созыва сборной пройдет в Москве уже в следующий четверг. На паркете в Крылатском россиянки в квалификации к Евро примут португальскую команду, лишь раз пробивавшуюся на континентальный форум.

— В квалификации нам будут противостоять не проходные команды, как многие считают, — уверен Трефилов. — Чемпионат Европы показал, что биться будут все, а возможности нашей нынешней команды я пока не видел в ответственных играх. В душе надеюсь на хороший результат, а там посмотрим.

За пару дней до своего матча основной состав сборной вместе со звездным тренером поддержат футбольный «Спартак» в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В федерации надеются, что появление девушек на «Открытие-Арене» значительно пополнит ряды почитателей ручного мяча. Внимание самой крупной торсиды в стране уже привлекли гандбольные спартаковцы. Созданная летом московская команда уже лидирует в российском чемпионате и собирает зрителей на трибунах и у экранов.

— Хотим футбольной общественности представить нашу молодую команду и пригласить их на гандбол, — отметил Шишкарев. — Матч с Португалией в Москве станет большим гандбольным праздником, на котором москвичи впервые увидят олимпийских чемпионок. Мы ждем аншлага и большого красочного представления.
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