Кореянки перекричали Трефилова

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РОССИЯ — КОРЕЯ — 49:40

Евгений БЕЛОУСОВ

из Новогорска.

Спустя год с небольшим после триумфа в Бразилии золотая сборная обосновалась на подмосковной олимпийской базе. Совсем недавно ее покинула футбольная «Россия-полтора» Станислава Черчесова. Затем Сергей Базаревич повел свою главную-команду-страны к четверке Евробаскета. До конца сентября на первом месте здесь гандбол. Девушки оживили осенний Новогорск грацией и статью. Любуясь красотами, сразу понимаешь, что находишься в расположении действующих олимпийских чемпионок.

— С Олимпиады сборная изменилась на 90 процентов, — пояснил главный тренер Евгений Трефилов. — Тот состав должен был измениться, потому что средний возраст команды был около 30 лет. Мы должны делать ставку на молодых, а им надо эту ставку оправдать. У каждой из девушек — своя задача, а моя — увидеть возможности каждой.

На расширенном сбор тренеры решили приберечь главных исполнителей, многим дали залечить травмы и передохнуть, их место заняли новички и ближайший резерв. Проверить готовность перед квалификацией на Евро и декабрьским чемпионатом мира в Новогорск позвали кореянок, выбивших нашу сборную в Лондоне-2012. Соперниц специально попросили соперниц действовать жестче, чтобы проверить игроков в деле.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZY9FleBBWq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Завершен второй товарищеский матч Россия - Южная Корея. Игра состояла из трех таймов и завершилась со счетом 49:40 в пользу российских гандболисток. Следующий товарищеский матч состоится в понедельник, 25 сентября. ?Фотограф: @photoponomarev #гандбол #СборнаяРоссии</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Федерация гандбола России (@rushandball) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-23T16:16:40+00:00">Сен 23 2017 в 9:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЖЕСТКИЙ СОПЕРНИК

— Соперник сам нас выбрал, — сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. — Все хотят помериться силами и потренироваться в одном зале с олимпийскими чемпионками. Эти игры и матчи отбора на чемпионат Европы сузят круг претендентов на мировой чемпионат. Главное, чтобы на каждую позицию было по два-три кандидата. Чем выше конкуренция, тем сложнее будет выбрать состав на декабрьский чемпионат мира. Задача на мундиаль — взять медали.

Известный своим ярким поведением на лавке Трефилов как всегда неутомимо дирижировал игрой, но также неумолимо уступал противоположной лавке в звуковом охвате. Даже самые яркие и крепкие словесные пассажи наставника тонули в восклицаниях на корейском, наполнившим игровой зал олимпийской базы. Впрочем, все установки дошли до адресатов, и уже к первому перерыву россиянки повели в 10 мячей. Противнику не помогла широчайшая ротация в российской сборной, в которой за 90 минут (в полтора раза дольше рядового матча — Прим. «СЭ») в бой бросили 28 из 36 находящихся на сборе девушек. Разрыв сохранили до конца и во второй раз за два дня уверенно одолели азиаток.

— Кто-то считает методики Евгения Трефилова старомодными, а его поведение чересчур эмоциональным, но он — самый титулованный тренер страны, и результат говорит сам за себя. Хотя на чемпионате мира с олимпийских чемпионок спрос особый, и соперники всегда будут показывать зубы, — уверен глава ФГР.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">С победой! Матч завершен. Россия - Южная Корея 49:40 <a href="https://t.co/0a5zArHh8z">pic.twitter.com/0a5zArHh8z</a></p>— Гандбол России (@rushandball) <a href="https://twitter.com/rushandball/status/911639962872877057">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НА ПОРТУГАЛИЮ — С «ЛИВЕРПУЛЯ»

Официальное представление нового созыва сборной пройдет в Москве уже в следующий четверг. На паркете в Крылатском россиянки в квалификации к Евро примут португальскую команду, лишь раз пробивавшуюся на континентальный форум.

— В квалификации нам будут противостоять не проходные команды, как многие считают, — уверен Трефилов. — Чемпионат Европы показал, что биться будут все, а возможности нашей нынешней команды я пока не видел в ответственных играх. В душе надеюсь на хороший результат, а там посмотрим.

За пару дней до своего матча основной состав сборной вместе со звездным тренером поддержат футбольный «Спартак» в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В федерации надеются, что появление девушек на «Открытие-Арене» значительно пополнит ряды почитателей ручного мяча. Внимание самой крупной торсиды в стране уже привлекли гандбольные спартаковцы. Созданная летом московская команда уже лидирует в российском чемпионате и собирает зрителей на трибунах и у экранов.

— Хотим футбольной общественности представить нашу молодую команду и пригласить их на гандбол, — отметил Шишкарев. — Матч с Португалией в Москве станет большим гандбольным праздником, на котором москвичи впервые увидят олимпийских чемпионок. Мы ждем аншлага и большого красочного представления.