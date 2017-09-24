Кореянки перекричали Трефилова
Олимпийские чемпионки Рио из сборной России готовятся к отбору на Евро-2018 и зимнему старту на чемпионате мира, обыгрывая в товарищеских матчах кореянок.
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РОССИЯ — КОРЕЯ — 49:40
Евгений БЕЛОУСОВ
из Новогорска.
Спустя год с небольшим после триумфа в Бразилии золотая сборная обосновалась на подмосковной олимпийской базе. Совсем недавно ее покинула футбольная «Россия-полтора» Станислава Черчесова. Затем Сергей Базаревич повел свою
— С Олимпиады сборная изменилась на 90 процентов, — пояснил главный тренер Евгений Трефилов. — Тот состав должен был измениться, потому что средний возраст команды был около 30 лет. Мы должны делать ставку на молодых, а им надо эту ставку оправдать. У каждой из девушек — своя задача, а моя — увидеть возможности каждой.
На расширенном сбор тренеры решили приберечь главных исполнителей, многим дали залечить травмы и передохнуть, их место заняли новички и ближайший резерв. Проверить готовность перед квалификацией на Евро и декабрьским чемпионатом мира в Новогорск позвали кореянок, выбивших нашу сборную в Лондоне-2012. Соперниц специально попросили соперниц действовать жестче, чтобы проверить игроков в деле.
ЖЕСТКИЙ СОПЕРНИК
— Соперник сам нас выбрал, — сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. — Все хотят помериться силами и потренироваться в одном зале с олимпийскими чемпионками. Эти игры и матчи отбора на чемпионат Европы сузят круг претендентов на мировой чемпионат. Главное, чтобы на каждую позицию было по
Известный своим ярким поведением на лавке Трефилов как всегда неутомимо дирижировал игрой, но также неумолимо уступал противоположной лавке в звуковом охвате. Даже самые яркие и крепкие словесные пассажи наставника тонули в восклицаниях на корейском, наполнившим игровой зал олимпийской базы. Впрочем, все установки дошли до адресатов, и уже к первому перерыву россиянки повели в 10 мячей. Противнику не помогла широчайшая ротация в российской сборной, в которой за 90 минут (в полтора раза дольше рядового матча — Прим. «СЭ») в бой бросили 28 из 36 находящихся на сборе девушек. Разрыв сохранили до конца и во второй раз за два дня уверенно одолели азиаток.
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НА ПОРТУГАЛИЮ — С «ЛИВЕРПУЛЯ»
Официальное представление нового созыва сборной пройдет в Москве уже в следующий четверг. На паркете в Крылатском россиянки в квалификации к Евро примут португальскую команду, лишь раз пробивавшуюся на континентальный форум.
— В квалификации нам будут противостоять не проходные команды, как многие считают, — уверен Трефилов. — Чемпионат Европы показал, что биться будут все, а возможности нашей нынешней команды я пока не видел в ответственных играх. В душе надеюсь на хороший результат, а там посмотрим.
За пару дней до своего матча основной состав сборной вместе со звездным тренером поддержат футбольный «Спартак» в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В федерации надеются, что появление девушек на «Открытие-Арене» значительно пополнит ряды почитателей ручного мяча. Внимание самой крупной торсиды в стране уже привлекли гандбольные спартаковцы. Созданная летом московская команда уже лидирует в российском чемпионате и собирает зрителей на трибунах и у экранов.
— Хотим футбольной общественности представить нашу молодую команду и пригласить их на гандбол, — отметил Шишкарев. — Матч с Португалией в Москве станет большим гандбольным праздником, на котором москвичи впервые увидят олимпийских чемпионок. Мы ждем аншлага и большого красочного представления.
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