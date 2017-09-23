Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/31104563/
23 сентября 2017, 21:33 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Женская сборная РФ по гандболу дважды обыграла кореянок в товарищеских матчах

22 и 23 сентября женская сборная России по гандболу в рамках подготовки к первым матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года с командами Португалии (28 сентября в Москве) и Австрии (30 сентября в пригороде Вены) провела две товарищеские встречи cо сборной Республики Корея.

22 и 23 сентября женская сборная России по гандболу в рамках подготовки к первым матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года против команд Португалии (28 сентября в Москве) и Австрии (30 сентября в пригороде Вены) провела две товарищеских встречи cо сборной Республики Корея. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матчи состоялись на базе в Новогорске, где команда Евгения Трефилова и Алекcея Алексеева проводит подготовительный сбор.

Первый матч завершился победой олимпийских чемпионок с минимальным преимуществом в счёте 26:25 (17:13).

Второй товарищеский матч Россия — Южная Корея по согласованию команд состоял из трёх таймов по 30 минут. Российские гандболистки одержали победу со счётом 49:40.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я