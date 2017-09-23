Женская сборная РФ по гандболу дважды обыграла кореянок в товарищеских матчах

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Матчи состоялись на базе в Новогорске, где команда Евгения Трефилова и Алекcея Алексеева проводит подготовительный сбор.

Первый матч завершился победой олимпийских чемпионок с минимальным преимуществом в счёте 26:25 (17:13).

Второй товарищеский матч Россия — Южная Корея по согласованию команд состоял из трёх таймов по 30 минут. Российские гандболистки одержали победу со счётом 49:40.