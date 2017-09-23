Женская сборная РФ по гандболу дважды обыграла кореянок в товарищеских матчах
22 и 23 сентября женская сборная России по гандболу в рамках подготовки к первым матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года с командами Португалии (28 сентября в Москве) и Австрии (30 сентября в пригороде Вены) провела две товарищеские встречи cо сборной Республики Корея.
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Матчи состоялись на базе в Новогорске, где команда Евгения Трефилова и Алекcея Алексеева проводит подготовительный сбор.
Первый матч завершился победой олимпийских чемпионок с минимальным преимуществом в счёте 26:25 (17:13).
Второй товарищеский матч Россия — Южная Корея по согласованию команд состоял из трёх таймов по 30 минут. Российские гандболистки одержали победу со счётом 49:40.
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