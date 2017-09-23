Гандболисты «Чеховских медведей» уступили «Монпелье» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. «Чеховские медведи» уступили французскому «Монпелье» в матче второго тура группового турнира мужской гандбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы D, прошедшая в субботу в подмосковном Чехове, завершилась со счетом 28:24 в пользу гостей.
В следующем матче турнира «Чеховские медведи», потерпевшие два поражения, 30 сентября примут турецкий «Бешикташ».
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