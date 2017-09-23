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23 сентября 2017, 18:30 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты «Чеховских медведей» уступили «Монпелье» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. «Чеховские медведи» уступили французскому «Монпелье» в матче второго тура группового турнира мужской гандбольной Лиги чемпионов.

Встреча группы D, прошедшая в субботу в подмосковном Чехове, завершилась со счетом 28:24 в пользу гостей.

В следующем матче турнира «Чеховские медведи», потерпевшие два поражения, 30 сентября примут турецкий «Бешикташ».
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