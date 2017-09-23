Гандбольный клуб «Чеховские медведи» проиграл «Монпелье» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» уступил французскому «Монпелье» со счетом 24:28 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Монпелье» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы D, клуб из Московской области располагается на последнем шестом месте (0).
В следующем туре «Чеховские медведи» 30 сентября дома сыграют с турецким «Бешикташем», «Монпелье» на следующий день также дома проведет матч против украинского «Мотора».
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