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23 сентября 2017, 17:56 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» проиграл «Монпелье» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» уступил французскому «Монпелье» со счетом 24:28 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Монпелье» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы D, клуб из Московской области располагается на последнем шестом месте (0).

В следующем туре «Чеховские медведи» 30 сентября дома сыграют с турецким «Бешикташем», «Монпелье» на следующий день также дома проведет матч против украинского «Мотора».
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