ГК «Динамо-Виктор» обыграл астраханское «Динамо» в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Чемпионка СССР и победительница Кубка европейских чемпионов по гандболу Галина Тулякова-Афанасьева скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.