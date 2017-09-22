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22 сентября 2017, 21:15 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

ГК «Динамо-Виктор» обыграл астраханское «Динамо» в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Гандболисты ставропольского клуба «Динамо-Виктор» нанесли поражение астраханскому «Динамо» в матче чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Буденновске, завершилась со счетом 29:24 (14:14) в пользу хозяев.

«Динамо-Виктор» 1 октября примет волгоградский «Каустик», астраханская команда 24 сентября сыграет в Краснодаре со СКИФом.
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