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21 сентября 2017, 20:05 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Белорусские гандболистки начали подготовку к старту квалификации чемпионата Европы

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси начали подготовку к старту в отборочном турнире чемпионата Европы-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской команды словенский специалист <span class=error>Томаж</span> <span class=error>Чатер</span> вызвал на сбор 18 игроков. Увеличить
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Главный тренер белорусской команды словенский специалист Томаж Чатер вызвал на сбор 18 игроков:

вратари — Валентина Кумпель, Лилия Бурдук (обе — «Гомель»), Юлия Шут («БНТУ-БелАЗ»);.

полевые игроки — Наталья Котина («Кастамону», Турция), Ирина Дронова, Кристина Ахраменко, Виктория Шамановская (все — «Гомель»), Яна Емельяненко («Астраханочка», Россия), Татьяна Рудковская, Валерия Гутова, Лилия Артюхович, Анастасия Мазго, Мария Коновал (все — «БНТУ-БелАЗ»), Ирина Тризно, Екатерина Силицкая (обе — «Молде», Норвегия), Наталья Василевская («Вылча», Румыния), Валентина Нестерук («Люблин», Польша), Диана Ильина («Дунаря», Румыния).

Первый поединок в 7-й квалификационной группе белорусские гандболистки проведут в Эйндховене против команды Нидерландов, а 1 октября примут в Минске сборную Венгрии. В этой группе выступят также гандболистки Косово. Путевки в финальную стадию континентального первенства завоюют две лучшие команды.

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