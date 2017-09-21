Белорусские гандболистки начали подготовку к старту квалификации чемпионата Европы

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Главный тренер белорусской команды словенский специалист Томаж Чатер вызвал на сбор 18 игроков:

вратари — Валентина Кумпель, Лилия Бурдук (обе — «Гомель»), Юлия Шут («БНТУ-БелАЗ»);.

полевые игроки — Наталья Котина («Кастамону», Турция), Ирина Дронова, Кристина Ахраменко, Виктория Шамановская (все — «Гомель»), Яна Емельяненко («Астраханочка», Россия), Татьяна Рудковская, Валерия Гутова, Лилия Артюхович, Анастасия Мазго, Мария Коновал (все — «БНТУ-БелАЗ»), Ирина Тризно, Екатерина Силицкая (обе — «Молде», Норвегия), Наталья Василевская («Вылча», Румыния), Валентина Нестерук («Люблин», Польша), Диана Ильина («Дунаря», Румыния).

Первый поединок в 7-й квалификационной группе белорусские гандболистки проведут в Эйндховене против команды Нидерландов, а 1 октября примут в Минске сборную Венгрии. В этой группе выступят также гандболистки Косово. Путевки в финальную стадию континентального первенства завоюют две лучшие команды.