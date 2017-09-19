Гандболисты «Спартака» обыграли «Университет-Неву» в матче чемпионата России
МОСКВА, 19 сен —
Р-Спорт. Гандболисты московского «Спартака» обыграли санкт-петербургский клуб «Университет Лесгафта-Нева» в матче чемпионата России.
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Встреча, прошедшая во вторник в
В следующем матче москвичи 21 сентября на выезде встретятся с «Сунгулем» (Снежинск), а петербуржцы 24 сентября также на выезде — с «Пермскими медведями».
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