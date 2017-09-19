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19 сентября 2017, 22:46 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты «Спартака» обыграли «Университет-Неву» в матче чемпионата России

МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт. Гандболисты московского «Спартака» обыграли санкт-петербургский клуб «Университет Лесгафта-Нева» в матче чемпионата России.

14 сентября 2017 года. Москва. Спартак - СКИФ - 26:24. На первый матч красно-белых пришли болельщики разных возрастов. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 30:28 в пользу спартаковцев.

В следующем матче москвичи 21 сентября на выезде встретятся с «Сунгулем» (Снежинск), а петербуржцы 24 сентября также на выезде — с «Пермскими медведями».
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