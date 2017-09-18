Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» вышли в 2-й раунд квалификации Кубка ЕГФ

В стартовом круге квалификации вице-чемпионки Беларуси в Праге одолели по сумме двух встреч чешскую «Славию».

В первом поединке команда Константина Шароварова выиграла с минимальным преимуществом — 25:24, затем соперники разошлись миром — 24:24.

Следующим соперником белорусской команды будет норвежский клуб «Тертнес».

Чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля» начнут выступление в Кубке ЕГФ с 3-го квалификационного раунда. Свой еврокубковый сезон гомельчанки начинали в квалификации Лиги чемпионов, но не смогли пробиться в групповую стадию.