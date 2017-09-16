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16 сентября 2017, 22:39 | Игровые: Гандбол | Прессбол

Женщины. Чемпионат Беларуси. «Витебчанка» переиграла РГУОР-БНТУ-2

«Витебчанка» переиграла РГУОР-БНТУ-2 в матче женского чемпионата Беларуси по гандболу — 36:29.

Витебчанка — РГУОР-БНТУ-2 — 36:29 (14:14)
Витебчанка: Янцевич — 13, Кулеш и Покульская — обе по 4, Балануца, Рымашевская, Синявская, Тризно — все по 3, Блышко — 2, Алиева — 1.
РГУОР-БНТУ-2: Снежко — 9, Буланенкова — 6, Троян П — 5, Супрунович — 3, Николаевич и Шаг — обе по 2, Иванчикова и Панченко — обе по 1.

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