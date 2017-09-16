Женщины. Кубок ЕГФ. БНТУ-БелАЗ одержал победу над «Славией» в первом матче 1-го квалификационного раунда
БНТУ-БелАЗ одержал победу над «Славией» в первом матче 1-го квалификационного раунда женского Кубка ЕГФ — 25:24. Ответный поединок пройдет 17 сентября. Отметим, что белорусский клуб из финансовых соображений согласился провести обе встречи в Праге.
Славия —
Победитель этого двухматчевого противостояния в следующем раунде сыграет с норвежским клубом «Тертнес».
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