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16 сентября 2017, 22:21 | Игровые: Гандбол | Прессбол

Женщины. Кубок ЕГФ. БНТУ-БелАЗ одержал победу над «Славией» в первом матче 1-го квалификационного раунда

БНТУ-БелАЗ одержал победу над «Славией» в первом матче 1-го квалификационного раунда женского Кубка ЕГФ — 25:24. Ответный поединок пройдет 17 сентября. Отметим, что белорусский клуб из финансовых соображений согласился провести обе встречи в Праге.

Славия — БНТУ-БелАЗ — 24:25 (9:13)

Победитель этого двухматчевого противостояния в следующем раунде сыграет с норвежским клубом «Тертнес».

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