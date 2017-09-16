Гандболисты БГК им. Мешкова победили польский «Виве» на старте Лиги чемпионов

В брестском спорткомплексе «Виктория» хозяева площадки контролировали ход встречи и на перерыв после первого тайма ушли с преимуществом в четыре мяча — 15:11.

После отдыха БГК продолжал уверенно действовать в нападении. В составе победителей самым результативными стали Дмитрий Никуленков, Константин Игропуло и Александр Шкуринский, которые забросили по пять мячей.

Во втором туре Лиги чемпионов 24 сентября БГК отправится во Францию, где встретится с ПСЖ. В последний день сентября «мешковцы» примут в Бресте венгерский «Веспрем». Следующие два матча подопечные Сергея Бебешко проведут на выезде: 8 октября с датским «Ольборгом» и 14 октября — со словенским «Целе». Кроме того, брестчанам в сезоне будут противостоять два представителя Бундеслиги — «Киль» и «Фленсбург».