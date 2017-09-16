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https://sport.mail.ru/news/handball/31028379/
16 сентября 2017, 19:39 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандболисты БГК им. Мешкова победили польский «Виве» на старте Лиги чемпионов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК им. Мешкова победили в домашнем матче польский «Виве» со счетом 28:25 в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В брестском спорткомплексе «Виктория» хозяева площадки контролировали ход встречи и на перерыв после первого тайма ушли с преимуществом в четыре мяча — 15:11.

После отдыха БГК продолжал уверенно действовать в нападении. В составе победителей самым результативными стали Дмитрий Никуленков, Константин Игропуло и Александр Шкуринский, которые забросили по пять мячей.

Во втором туре Лиги чемпионов 24 сентября БГК отправится во Францию, где встретится с ПСЖ. В последний день сентября «мешковцы» примут в Бресте венгерский «Веспрем». Следующие два матча подопечные Сергея Бебешко проведут на выезде: 8 октября с датским «Ольборгом» и 14 октября — со словенским «Целе». Кроме того, брестчанам в сезоне будут противостоять два представителя Бундеслиги — «Киль» и «Фленсбург».

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