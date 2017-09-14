Тренер: Гандболисты «Спартака» готовы бороться за медали чемпионата России
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Гандболисты московского «Спартака» могут выполнить высокие задачи, поставленные перед клубом. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Василий Филиппов.
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Гандболисты «Спартака» в четверг переиграли краснодарский СКИФ в первом официальном матче в истории команды. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 26:24 в пользу
«Было важно победить в домашнем матче, при новых болельщиках, которые пришли на “Спартак”, — сказал Филиппов. — Задачи поставлены большие, считаю, что с ними можно справляться. Задача максимум — попасть в призеры, минимум — четверка, где кубковая зона. Непопадание с такой командой в шестерку будет провалом».
О создании гандбольного клуба «Спартак» было объявлено в преддверии нынешнего сезона. Команду пополнили игроки сборной России, а инициаторами нн создания стали Федерация гандбола России и футбольный клуб «Спартак».
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