Тренер: Гандболисты «Спартака» готовы бороться за медали чемпионата России

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Гандболисты «Спартака» в четверг переиграли краснодарский СКИФ в первом официальном матче в истории команды. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 26:24 в пользу красно-белых.

«Было важно победить в домашнем матче, при новых болельщиках, которые пришли на “Спартак”, — сказал Филиппов. — Задачи поставлены большие, считаю, что с ними можно справляться. Задача максимум — попасть в призеры, минимум — четверка, где кубковая зона. Непопадание с такой командой в шестерку будет провалом».

О создании гандбольного клуба «Спартак» было объявлено в преддверии нынешнего сезона. Команду пополнили игроки сборной России, а инициаторами нн создания стали Федерация гандбола России и футбольный клуб «Спартак».