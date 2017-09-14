Футбольные болельщики поддержали гандбольный «Спартак» в первом официальном матче

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Красно-белые в четверг дебютировали в высшем дивизионе чемпионата России матчем с краснодарским СКИФом. Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 26:24. Как сообщил ТАСС пресс-атташе «Спартака» Антон Хализов, билеты на матч были бесплатными и распространялись через спортивные школы, сам гандбольный клуб и организации болельщиков футбольного клуба.

Встреча «Спартак» — СКИФ прошла во дворце спорта «Динамо» в Крылатском, общее количество болельщиков составило около 1500 человек. На входе все зрители получали красно-белую атрибутику для поддержки команды хозяев. На матч пришли также представители «Спартака» из других видов спорта, в том числе футбола. Как ранее сообщал ТАСС, «Спартак» может проводить свои матчи в нынешнем сезоне и в Сокольниках, но пока определенности по этому вопросу нет.

Что касается состава красно-белых, то он был усилен игроками сборной России. Клуб пополнили Егор Евдокимов, Дмитрий Ковалев, Александр Черноиванов и Олег Скопинцев. А возглавил «Спартак» известный в прошлом гандболист Василий Филиппов — 14-кратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка страны.

Московский клуб был создан 3 августа по инициативе Федерации гандбола России и футбольного «Спартака». Об этом решении было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.