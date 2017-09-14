Футбольные болельщики поддержали гандбольный «Спартак» в первом официальном матче
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Футбольные болельщики поддержали гандболистов московского «Спартака» в первом официальном матче в истории клуба, передает корреспондент ТАСС с места событий.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча «Спартак» — СКИФ прошла во дворце спорта «Динамо» в Крылатском, общее количество болельщиков составило около 1500 человек. На входе все зрители получали
Что касается состава
Московский клуб был создан 3 августа по инициативе Федерации гандбола России и футбольного «Спартака». Об этом решении было объявлено на
Следующую встречу гандболисты московского «Спартака» проведут 19 сентября в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter