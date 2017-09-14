Гандбольный клуб «Спартак» победил СКИФ в первом официальном матче
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский гандбольный клуб «Спартак» одержал победу над краснодарским СКИФом со счетом 26:24 в матче чемпионата России, который стал первой официальной встречей для столичной команды. Игра прошла во дворце спорта «Динамо» в Крылатском.
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