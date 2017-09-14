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14 сентября 2017, 21:32 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Гандбольный клуб «Спартак» победил СКИФ в первом официальном матче

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский гандбольный клуб «Спартак» одержал победу над краснодарским СКИФом со счетом 26:24 в матче чемпионата России, который стал первой официальной встречей для столичной команды. Игра прошла во дворце спорта «Динамо» в Крылатском.

Главный тренер гандбольного Спартака Василий Филиппов Увеличить
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Ранее пресс-атташе «Спартака» Антон Хализов сообщил ТАСС, что билеты на матч были бесплатными.

Федерация гандбола России объявила о создании команды 3 августа, перед клубом поставлена задача через сезон стать чемпионом страны. Главным тренером команды является Василий Филиппов — 14-кратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка страны. В состав красно-белых входит ряд игроков сборной России — Александр Черноиванов, Александр Деревень, Дмитрий Ковалев.
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