Гандболисты «Чеховских медведей» проиграли украинскому «Мотору» в матче ЛЧ
МОСКВА, 14 сен —
Р-Спорт. «Чеховские медведи» потерпели поражение от украинского «Мотора» в первом матче группового турнира мужской гандбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы D, состоявшаяся в Харькове в четверг, завершилась со счетом 36:23 (21:16) в пользу «Мотора».
Российская команда в следующем матче Лиги чемпионов 23 сентября примет французский клуб «Монпелье».
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