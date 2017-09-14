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14 сентября 2017, 21:07 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты «Чеховских медведей» проиграли украинскому «Мотору» в матче ЛЧ

МОСКВА, 14 сен — Р-Спорт. «Чеховские медведи» потерпели поражение от украинского «Мотора» в первом матче группового турнира мужской гандбольной Лиги чемпионов.

Встреча группы D, состоявшаяся в Харькове в четверг, завершилась со счетом 36:23 (21:16) в пользу «Мотора».

Российская команда в следующем матче Лиги чемпионов 23 сентября примет французский клуб «Монпелье».
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