ГК «Ростов-Дон» проиграл на выезде «Астраханочке»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл на выезде «Астраханочке» в мачте 4-го тура предварительного этапа Суперлиги.

Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 13 сентября в Астрахани встреча команд завершилась со счетом 26:24 в пользу хозяек площадки.

Счет в матче открыла «Астраханочка». На 20-й минуте гостям удалось сравнять его. На перерыв команды ушли со счетом 13:14 в пользу ростовчанок.

Во втором тайме «Астраханочка» вышла вперед и уже не отдавала лидерство. «Ростов-Дон» потерпел первое поражение в чемпионате России.