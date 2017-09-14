ГК «Ростов-Дон» проиграл на выезде «Астраханочке»
Встреча команд завершилась со счетом 26:24.
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл на выезде «Астраханочке» в мачте 4-го тура предварительного этапа Суперлиги.
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Счет в матче открыла «Астраханочка». На 20-й минуте гостям удалось сравнять его. На перерыв команды ушли со счетом 13:14 в пользу ростовчанок.
Во втором тайме «Астраханочка» вышла вперед и уже не отдавала лидерство. «Ростов-Дон» потерпел первое поражение в чемпионате России.
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