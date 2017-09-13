Гандболистки «Ростов-Дона» проиграли первый матч в чемпионате России с мая 2016 года

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Чемпион России "Ростов-Дон" терпит первое поражение в Суперлиге с мая 2016 года.<a href="https://twitter.com/astra_team">@astra_team</a> выиграла 2⃣6⃣:2⃣4⃣<br>Д. Самохина (11)<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#гандбол</a></p>— Гандбол России (@rushandball) <a href="https://twitter.com/rushandball/status/908006140050624512">September 13, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Встреча, прошедшая в среду в Астрахани, завершилась со счетом 26:24 (13:14) в пользу «Астраханочки». Последний раз «Ростов-Дон» проигрывал в чемпионате России в мае 2016 года, уступив в финале турнира той же «Астраханочке».

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Кубань» (Краснодар) — «Лада» (Тольятти) — 28:33,

«Звезда» (Звенигород) — «Университет» (Ижевск) — 26:25.