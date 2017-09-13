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13 сентября 2017, 22:46 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Ростов-Дона» проиграли первый матч в чемпионате России с мая 2016 года

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. «Ростов-Дон» проиграл «Астраханочке» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд, потерпев первое поражение в турнире с мая 2016 года, сообщается в микроблоге Федерации гандбола России в Twitter.

Встреча, прошедшая в среду в Астрахани, завершилась со счетом 26:24 (13:14) в пользу «Астраханочки». Последний раз «Ростов-Дон» проигрывал в чемпионате России в мае 2016 года, уступив в финале турнира той же «Астраханочке».

В других матчах дня зафиксированы следующие результаты:

«Кубань» (Краснодар) — «Лада» (Тольятти) — 28:33,

«Звезда» (Звенигород) — «Университет» (Ижевск) — 26:25.
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