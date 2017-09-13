Смирнов: Российским гандболисткам не было смысла принимать мельдоний, нужно расследование
ТАСС, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Гандболисткам молодежной сборной России, чьи
допинг-пробы во время чемпионата Европы показали наличие мельдония, не было необходимости его употреблять; ситуация нуждается в серьезном расследовании. Таким мнением с ТАСС поделился глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.
В среду Европейская федерация гандбола (EHF) назвала имена игроков, чьи
«Никто не может понять, как такое могло произойти, — подчеркнул Смирнов. — Я не большой сторонник теории происков и заговоров, но логики никакой в этом поступке нет — попасться на мельдонии. Чем больше я общаюсь, тем больше понимаю — надо серьезно разбираться с этим делом, и, возможно, брать анализы не только у этих трех».
Смирнов подчеркнул, что не стоит делать поспешных заявлений. «Мельдоний содержится в разных субстанциях, не имеет вкуса и цвета, его легко добавить, при этом он не дает никаких преимуществ в этом виде спорта. Кому это надо было? Мы не делаем поспешных заявлений, ситуация нуждается в серьезном расследовании», — сказал Смирнов.
В настоящий момент дело россиянок находится в суде Европейской федерации гандбола — первой инстанции. Сторонам предложено выступить с заявлением, а игрокам разрешено запросить слушания по их делу. Ранее в ЕГФ ТАСС сообщили, что команда может быть лишена медалей, если вина спортсменок будет доказана.
Российские гандболистки стали серебряными призерами чемпионата Европы, уступив в финале француженкам.
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