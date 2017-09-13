Смирнов: Российским гандболисткам не было смысла принимать мельдоний, нужно расследование

В среду Европейская федерация гандбола (EHF) назвала имена игроков, чьи допинг-пробы дали положительный результат, — это Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина; спортсменки временно отстранены от соревнований. Одна из девушек сдала положительный анализ во время группового этапа, еще две — на стадии плей-офф. EHF инициировала судебное разбирательство в отношении Федерации гандбола России, согласно антидопинговому кодексу организации, если допинг выявлен более чем у двоих членов команды, EHF накладывает санкции на федерацию.

«Никто не может понять, как такое могло произойти, — подчеркнул Смирнов. — Я не большой сторонник теории происков и заговоров, но логики никакой в этом поступке нет — попасться на мельдонии. Чем больше я общаюсь, тем больше понимаю — надо серьезно разбираться с этим делом, и, возможно, брать анализы не только у этих трех».

Смирнов подчеркнул, что не стоит делать поспешных заявлений. «Мельдоний содержится в разных субстанциях, не имеет вкуса и цвета, его легко добавить, при этом он не дает никаких преимуществ в этом виде спорта. Кому это надо было? Мы не делаем поспешных заявлений, ситуация нуждается в серьезном расследовании», — сказал Смирнов.

В настоящий момент дело россиянок находится в суде Европейской федерации гандбола — первой инстанции. Сторонам предложено выступить с заявлением, а игрокам разрешено запросить слушания по их делу. Ранее в ЕГФ ТАСС сообщили, что команда может быть лишена медалей, если вина спортсменок будет доказана.

Российские гандболистки стали серебряными призерами чемпионата Европы, уступив в финале француженкам.