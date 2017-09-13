Федерация гандбола назвала имена трех россиянок, сдавших положительные допинг-тесты
ТАСС, 13 сентября. Европейская федерация гандбола (ЕГФ) назвала имена троих игроков женской молодежной сборной России (не старше 19 лет), чьи
допинг-пробы во время чемпионата Европы показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба организации.
На турнире, который завершился 6 августа, российская команда завоевала серебряные медали, уступив в финале француженкам. Спортсменками, в чьих пробах было обнаружено вещество мельдоний, оказались Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина. Одна из девушек сдала положительный анализ во время группового этапа, еще две — на стадии
В сообщении также говорится, что ЕГФ инициировала судебное разбирательство в отношении Федерации гандбола России. Как поясняет
Сторонам предложено выступить с заявлением, а игрокам разрешено запросить слушания по их делу. Ранее в ЕГФ ТАСС сообщили, что команда может быть лишена медалей, если вина спортсменок будет доказана.
Мельдоний входит в список запрещенных Всемирным допинговым агентством (WADA) веществ с 1 января 2016 года. С начала 2016 года
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