Федерация гандбола назвала имена трех россиянок, сдавших положительные допинг-тесты

На турнире, который завершился 6 августа, российская команда завоевала серебряные медали, уступив в финале француженкам. Спортсменками, в чьих пробах было обнаружено вещество мельдоний, оказались Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина. Одна из девушек сдала положительный анализ во время группового этапа, еще две — на стадии плей-офф. Спортсменки временно отстранены от соревнований.

В сообщении также говорится, что ЕГФ инициировала судебное разбирательство в отношении Федерации гандбола России. Как поясняет пресс-служба, согласно антидопинговому кодексу организации, если допинг выявлен более чем у двоих членов команды, ЕГФ накладывает санкции на федерацию. В настоящий момент дело россиянок находится в суде Европейской федерации гандбола — первой инстанции.

Сторонам предложено выступить с заявлением, а игрокам разрешено запросить слушания по их делу. Ранее в ЕГФ ТАСС сообщили, что команда может быть лишена медалей, если вина спортсменок будет доказана.