Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/30986007/
13 сентября 2017, 7:57 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Федерация гандбола назвала имена трех россиянок, сдавших положительные допинг-тесты

ТАСС, 13 сентября. Европейская федерация гандбола (ЕГФ) назвала имена троих игроков женской молодежной сборной России (не старше 19 лет), чьи допинг-пробы во время чемпионата Европы показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На турнире, который завершился 6 августа, российская команда завоевала серебряные медали, уступив в финале француженкам. Спортсменками, в чьих пробах было обнаружено вещество мельдоний, оказались Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина. Одна из девушек сдала положительный анализ во время группового этапа, еще две — на стадии плей-офф. Спортсменки временно отстранены от соревнований.

В сообщении также говорится, что ЕГФ инициировала судебное разбирательство в отношении Федерации гандбола России. Как поясняет пресс-служба, согласно антидопинговому кодексу организации, если допинг выявлен более чем у двоих членов команды, ЕГФ накладывает санкции на федерацию. В настоящий момент дело россиянок находится в суде Европейской федерации гандбола — первой инстанции.

Сторонам предложено выступить с заявлением, а игрокам разрешено запросить слушания по их делу. Ранее в ЕГФ ТАСС сообщили, что команда может быть лишена медалей, если вина спортсменок будет доказана.

Мельдоний входит в список запрещенных Всемирным допинговым агентством (WADA) веществ с 1 января 2016 года. С начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма (1 мкг) на миллилитр в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Стали известны фамилии гандболисток, проваливших допинг-тесты на ЧЕ U19

Стали известны фамилии гандболисток, проваливших допинг-тесты на ЧЕ U19

Суд Европейской федерации гандбола инициировал разбирательство против Федерации гандбола России и трёх российских гандболисток, сдавших положительные допинг-тесты на чемпионате Европы U19 в Словении.
Еще 7 новостей  Все новости

Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов

Федерация гандбола назвала имена трех россиянок, сдавших положительные допинг-тесты

Победа ЦСКА позволила России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Жуков: WADA позитивно оценивает процесс восстановления антидопинговой системы России