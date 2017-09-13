Стали известны фамилии гандболисток, проваливших допинг-тесты на ЧЕ U19

Европейская федерация гандбола временно отстранила Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину.

У всех трёх спортсменок в организме был обнаружен мельдоний, включённый в список запрещённых Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года.

В финале чемпионата Европы U19 российские гандболистки уступили француженкам со счётом 26:31.