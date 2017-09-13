Стали известны фамилии гандболисток, проваливших допинг-тесты на ЧЕ U19
Суд Европейской федерации гандбола инициировал разбирательство против Федерации гандбола России и трёх российских гандболисток, сдавших положительные
допинг-тесты на чемпионате Европы U19 в Словении.
Европейская федерация гандбола временно отстранила Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину.
У всех трёх спортсменок в организме был обнаружен мельдоний, включённый в список запрещённых Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года.
В финале чемпионата Европы U19 российские гандболистки уступили француженкам со счётом 26:31.
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