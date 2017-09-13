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13 сентября 2017, 0:25 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Стали известны фамилии гандболисток, проваливших допинг-тесты на ЧЕ U19

Суд Европейской федерации гандбола инициировал разбирательство против Федерации гандбола России и трёх российских гандболисток, сдавших положительные допинг-тесты на чемпионате Европы U19 в Словении.

Европейская федерация гандбола временно отстранила Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину.

У всех трёх спортсменок в организме был обнаружен мельдоний, включённый в список запрещённых Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года.

В финале чемпионата Европы U19 российские гандболистки уступили француженкам со счётом 26:31.
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