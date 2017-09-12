Александр Гречин и Александр Цветков 12 сентября празднуют 70-летние юбилеи

Александр Сергеевич Цветков — заслуженный тренер Республики Беларусь, на протяжении 45 лет бессменно трудившийся в Республиканском центре олимпийского резерва по гандболу. Все, что он сделал на протяжении десятков лет и продолжает с вдохновением делать, его профессионализм и тренерский талант заслуживают признания и уважения, отмечает handball.by.

Александр Леонидович Гречин является уроженцем Ростовской области Российской Федерации, кандидат наук, настоящий полковник, занимал должность председателя Белорусской федерации гандбола. В трудовой деятельности и в жизни проявил себя не только как квалифицированный специалист, но и как внимательный и отзывчивый человек. Сегодня он по праву аксакал белорусского гандбола, многое сделал и делает для развития этого игрового вида спорта в нашей стране. Профессионализм, глубокие методические познания и организаторские способности являются его визитной карточкой.

«Уважаемые Александр Сергеевич и Александр Леонидович, от лица всей Белорусской федерации гандбола примите самые искренние поздравления с этой знаменательной датой. Разрешите пожелать Вам здоровья, счастья и свершения всех Ваших планов!», — поздравляет именинников официальный сайт БФГ.

Коллектив «Прессбола» присоединяется к поздравлениям старых добрых друзей и помощников.