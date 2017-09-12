Мутко: Человеческий фактор может быть причиной допинга у гандболисток РФ
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Человеческий фактор и ошибочные действия персонала могут быть причиной ситуации с допингом в женской молодежной сборной России по гандболу, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Европейская гандбольная федерация в субботу объявила, что
«Здесь нужно, чтобы федерация спокойно разобралась в этой ситуации вместе со специалистами центра сборных команд, ФМБА (Федерального
«Сейчас есть возможность разобраться, откуда же они получили таблетку (мельдония). Если сегодня еще врачи ФМБА продолжают… Старые запасы, что ли у них… Мне сложно это понять. Самое главное, что это не
Женская молодежная сборная России завоевала серебро на чемпионате Европы-2017, уступив в финале команде Франции со счетом 26:31.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter