Мутко: Человеческий фактор может быть причиной допинга у гандболисток РФ

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Европейская гандбольная федерация в субботу объявила, что допинг-пробы трех игроков женской молодежной сборной России, которые участвовали в чемпионате Европы-2017 для игроков не старше 19 лет, оказались положительными. Федерация гандбола России сообщила, что в пробах спортсменок был обнаружен мельдоний. ФГР считает, что причиной положительных допинг-проб у гандболисток могла стать спланированная акция или провокация, федерация обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

«Здесь нужно, чтобы федерация спокойно разобралась в этой ситуации вместе со специалистами центра сборных команд, ФМБА (Федерального медико-биологического агентства). Девочки совсем молоденькие, я абсолютно уверен, что в этом случае имеются какие-то ошибочные действия персонала. К сожалению, скорее всего, налицо человеческий фактор. По этой проблеме (мельдонию) все необходимые меры приняты, проведены соответствующие семинары, разъяснительная работа. Надо разбираться, что произошло. Если этот факт установлен (обнаружение мельдония в организме гандболисток), надо посмотреть, кто виноват, и они должны быть наказаны», — заявил Мутко по телефону.

«Сейчас есть возможность разобраться, откуда же они получили таблетку (мельдония). Если сегодня еще врачи ФМБА продолжают… Старые запасы, что ли у них… Мне сложно это понять. Самое главное, что это не какое-то смысловое нарушение допинга, чтобы кого-то обмануть. Я читал (слова) президента федерации (Сергея Шишкарева), он грозится разобраться. Пусть разберется», — заявил Мутко.

Женская молодежная сборная России завоевала серебро на чемпионате Европы-2017, уступив в финале команде Франции со счетом 26:31.