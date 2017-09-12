ГК «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Динамо-Синару»
Встреча команд завершилась со счетом 21:32 в пользу ростовчанок.
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Динамо-Синару» в матче третьего тура предварительного этапа Суперлиги.
Как сообщает
«Первые 15 минут “Ростов-Дон” подстраивался под игру волгоградок, команды шли мяч в мяч. Хозяевам удавалось сдерживать натиск ростовчанок. Однако после
Сообщается, что после перерыва донская команда допустила ряд ошибок, которые позволили хозяйкам площадки сократить отставание в счете.
13 сентября «Ростов-Дон» сыграет на выезде с «Астраханочкой».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter