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12 сентября 2017, 9:14 | Игровые: Гандбол | АиФ Ростов-на-Дону

ГК «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Динамо-Синару»

Встреча команд завершилась со счетом 21:32 в пользу ростовчанок.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл на выезде «Динамо-Синару» в матче третьего тура предварительного этапа Суперлиги.

Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 11 сентября в Волгограде встреча команд завершилась со счетом 21:32 в пользу ростовчанок.

«Первые 15 минут “Ростов-Дон” подстраивался под игру волгоградок, команды шли мяч в мяч. Хозяевам удавалось сдерживать натиск ростовчанок. Однако после тайм-аута у наших девушек получилось переломить ход игры, дальше “Ростов-Дон” только увеличивал свой отрыв», — говорится в сообщении.

Сообщается, что после перерыва донская команда допустила ряд ошибок, которые позволили хозяйкам площадки сократить отставание в счете.

13 сентября «Ростов-Дон» сыграет на выезде с «Астраханочкой».
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