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11 сентября 2017, 21:30 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Ростов-Дона» победили «Динамо-Синару» в матче чемпионата России

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. «Ростов-Дон» (Ростовская область) одержал победу над волгоградским клубом «Динамо-Синара» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.

Встреча, состоявшаяся в Волгограде в понедельник, завершилась со счетом 32:21 (17:7) в пользу гостей.

В других матчах дня тольяттинская «Лада» в гостях победила «АГУ-Адыиф» (Майкоп) — 36:18, московский «Луч» и «Университет» (Ижевск) сыграли вничью — 22:22.
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