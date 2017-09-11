Гандболистки «Ростов-Дона» победили «Динамо-Синару» в матче чемпионата России

В городе на Двине на базе ОАО «Монолит» открылся центр гандбола «Витебск». На торжественное мероприятие были приглашены чиновники областного и городского исполкомов, белорусской федерации гандбола в главе с ее председателем Владимиром Коноплевым, известные в прошлом спортсмены Сергей Рутенко и Сергей Булыгин, главный тренер мужской гандбольной сборной Юрий Шевцов.