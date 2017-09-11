Гандболистки «Ростов-Дона» победили «Динамо-Синару» в матче чемпионата России
МОСКВА, 11 сен —
Р-Спорт. «Ростов-Дон» (Ростовская область) одержал победу над волгоградским клубом «Динамо-Синара» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.
Встреча, состоявшаяся в Волгограде в понедельник, завершилась со счетом 32:21 (17:7) в пользу гостей.
В других матчах дня тольяттинская «Лада» в гостях победила «АГУ-Адыиф» (Майкоп) — 36:18, московский «Луч» и «Университет» (Ижевск) сыграли вничью — 22:22.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter