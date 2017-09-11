В Витебске начал функционировать гандбольный центр

От лица федерации председатель попечительского совета БФГ, глава следственного комитета Республики Беларусь, генерал-майор юстиции Иван Носкевич вручил представителям СДЮШОР и команде «Витебчанка» комплекты игровой формы и мячи. Белорусская федерация гандбола также подарила электронное табло и комплект гандбольных ворот. Витебщина давно остро нуждалась в такого рода центре, поскольку является самым проблемным гандбольным регионом в стране. На сегодня в области существует всего один клуб, участвующий в национальном чемпионате — женская «Витебчанка».