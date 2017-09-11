В Витебске начал функционировать гандбольный центр
В городе на Двине на базе ОАО «Монолит» открылся центр гандбола «Витебск». На торжественное мероприятие были приглашены чиновники областного и городского исполкомов, белорусской федерации гандбола в главе с ее председателем Владимиром Коноплевым, известные в прошлом спортсмены Сергей Рутенко и Сергей Булыгин, главный тренер мужской гандбольной сборной Юрий Шевцов.
От лица федерации председатель попечительского совета БФГ, глава следственного комитета Республики Беларусь,
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