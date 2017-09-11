Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/30970353/
11 сентября 2017, 17:48 | Игровые: Гандбол | Прессбол

В Витебске начал функционировать гандбольный центр

В городе на Двине на базе ОАО «Монолит» открылся центр гандбола «Витебск». На торжественное мероприятие были приглашены чиновники областного и городского исполкомов, белорусской федерации гандбола в главе с ее председателем Владимиром Коноплевым, известные в прошлом спортсмены Сергей Рутенко и Сергей Булыгин, главный тренер мужской гандбольной сборной Юрий Шевцов.

От лица федерации председатель попечительского совета БФГ, глава следственного комитета Республики Беларусь, генерал-майор юстиции Иван Носкевич вручил представителям СДЮШОР и команде «Витебчанка» комплекты игровой формы и мячи. Белорусская федерация гандбола также подарила электронное табло и комплект гандбольных ворот. Витебщина давно остро нуждалась в такого рода центре, поскольку является самым проблемным гандбольным регионом в стране. На сегодня в области существует всего один клуб, участвующий в национальном чемпионате — женская «Витебчанка».

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

В таком возвращении Глеба на "Эмирейтс" не было бы ничего красивого

Беларусбанк — чемпионат Беларуси. 21-й тур. Жодино и Гродно принимают (ОНЛАЙН)

3,6 миллиона евро — это не предел. Сколько заработали БАТЭ, "Шахтер" и оба "Динамо" в еврокубках-2017/18