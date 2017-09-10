Женщины. «Гомель» одолел «Кастамону» и начнет выступление в Кубке ЕГФ с третьего раунда
Чемпион страны среди женских команд «Гомель» победил турецкий «Кастамону» в матче за третье место «финала четырех» квалификации Лиги чемпионов — 29:28. Встреча прошла в норвежском Кристиансанде на арене «Акварама». Таким образом, белорусский клуб получил право на выступление в Кубке ЕГФ, начиная с его третьего раунда.
В вечернем матче «Кристиансанд» (Норвегия) и «Подравка» (Хорватия) разыграют первое место и путевку в лигочемпионскую группу «D», где победитель окажется в компании черногорской «Будучности», французского «Меца» и немецкого «Битигхайма».
Гомель — Кастамону — 29:28 (13:13)
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