Женщины. «Гомель» одолел «Кастамону» и начнет выступление в Кубке ЕГФ с третьего раунда

В вечернем матче «Кристиансанд» (Норвегия) и «Подравка» (Хорватия) разыграют первое место и путевку в лигочемпионскую группу «D», где победитель окажется в компании черногорской «Будучности», французского «Меца» и немецкого «Битигхайма».

Гомель — Кастамону — 29:28 (13:13)