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10 сентября 2017, 18:53 | Игровые: Гандбол | Прессбол

Женщины. «Гомель» одолел «Кастамону» и начнет выступление в Кубке ЕГФ с третьего раунда

Чемпион страны среди женских команд «Гомель» победил турецкий «Кастамону» в матче за третье место «финала четырех» квалификации Лиги чемпионов — 29:28. Встреча прошла в норвежском Кристиансанде на арене «Акварама». Таким образом, белорусский клуб получил право на выступление в Кубке ЕГФ, начиная с его третьего раунда.

В вечернем матче «Кристиансанд» (Норвегия) и «Подравка» (Хорватия) разыграют первое место и путевку в лигочемпионскую группу «D», где победитель окажется в компании черногорской «Будучности», французского «Меца» и немецкого «Битигхайма».

Гомель — Кастамону — 29:28 (13:13)

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