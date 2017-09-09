Суд EHF на следующей неделе откроет дела по трем российским гандболисткам

«Суд EHF на следующей неделе откроет дела», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба EHF сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.

Позднее в EHF заявили ТАСС, что сборная России может быть лишена медали в том случае, если вина всех трех гандболисток будет доказана.