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9 сентября 2017, 14:24 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Суд EHF на следующей неделе откроет дела по трем российским гандболисткам

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Суд Европейской федерации гандбола (EHF) на следующей неделе откроет дела в отношении сдавших положительные допинг-пробы российских гандболисток молодежной сборной. Об этом ТАСС заявили в департаменте по медиа и связям с общественностью EHF.

«Суд EHF на следующей неделе откроет дела», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба EHF сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.

Позднее в EHF заявили ТАСС, что сборная России может быть лишена медали в том случае, если вина всех трех гандболисток будет доказана.
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Женская молодежная сборная России по гандболу может быть лишена серебряной медали чемпионата Европы 2017 года в том случае, если будет доказана вина трех гандболисток в употреблении запрещенных препаратов. Об этом ТАСС заявили в департаменте по медиа и связям с общественностью Европейской федерации гандбола (EHF).
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