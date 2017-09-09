Женскую молодежную сборную России по гандболу могут лишить серебра ЧЕ из-за допинга

«Согласно положениям EHF по борьбе с допингом, в случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган EHF также может налагать санкции, включая: дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие в соревнованиях EHF и / или оштрафовать федерацию», — сказал собеседник агентства, добавив, что данные решения может вынести суд EHF.

Ранее пресс-служба Европейской федерации гандбола сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.