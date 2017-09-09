Женскую молодежную сборную России по гандболу могут лишить серебра ЧЕ из-за допинга
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Женская молодежная сборная России по гандболу может быть лишена серебряной медали чемпионата Европы 2017 года в том случае, если будет доказана вина трех гандболисток в употреблении запрещенных препаратов. Об этом ТАСС заявили в департаменте по медиа и связям с общественностью Европейской федерации гандбола (EHF).
«Согласно положениям EHF по борьбе с допингом, в случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган EHF также может налагать санкции, включая: дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие в соревнованиях EHF и / или оштрафовать федерацию», — сказал собеседник агентства, добавив, что данные решения может вынести суд EHF.
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