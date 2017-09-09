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9 сентября 2017, 14:05 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Женскую молодежную сборную России по гандболу могут лишить серебра ЧЕ из-за допинга

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Женская молодежная сборная России по гандболу может быть лишена серебряной медали чемпионата Европы 2017 года в том случае, если будет доказана вина трех гандболисток в употреблении запрещенных препаратов. Об этом ТАСС заявили в департаменте по медиа и связям с общественностью Европейской федерации гандбола (EHF).

«Согласно положениям EHF по борьбе с допингом, в случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган EHF также может налагать санкции, включая: дисквалификацию команды от выступлений, запрет национальной сборной на участие в соревнованиях EHF и / или оштрафовать федерацию», — сказал собеседник агентства, добавив, что данные решения может вынести суд EHF.

Ранее пресс-служба Европейской федерации гандбола сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.
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Новости Гандбола

В допинг-пробах российских гандболисток на ЧЕ обнаружен мельдоний

В допинг-пробах российских гандболисток на ЧЕ обнаружен мельдоний

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Запрещенным веществом, которое было обнаружено в допинг-пробах трех российских гандболисток на чемпионате Европы среди молодежных команд, является мельдоний. Об этом говорится в пресс-релизе Федерации гандбола России.
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Женскую молодежную сборную России по гандболу могут лишить серебра ЧЕ из-за допинга

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