Трефилов уверен, что Федерация гандбола России разберется в ситуации с допинг-пробами
МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация гандбола России (ФГР) разберется в ситуации с положительными
допинг-пробами российских гандболисток на молодежном чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил главный тренер женской национальной команды России Евгений Трефилов.
Ранее
ФГР сообщила, что в пробах россиянок обнаружен мельдоний.
«Ну что же теперь, на суку пойти повеситься? Я не в курсе данной ситуации, но уверен, что Федерация гандбола России в этом тщательно разберется. Хотя, это шоковая ситуация, конечно», — сказал Трефилов.
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