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9 сентября 2017, 12:55 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Трефилов уверен, что Федерация гандбола России разберется в ситуации с допинг-пробами

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация гандбола России (ФГР) разберется в ситуации с положительными допинг-пробами российских гандболисток на молодежном чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил главный тренер женской национальной команды России Евгений Трефилов.

Ранее пресс-служба Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.

ФГР сообщила, что в пробах россиянок обнаружен мельдоний.

«Ну что же теперь, на суку пойти повеситься? Я не в курсе данной ситуации, но уверен, что Федерация гандбола России в этом тщательно разберется. Хотя, это шоковая ситуация, конечно», — сказал Трефилов.
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В допинг-пробах российских гандболисток на ЧЕ обнаружен мельдоний

В допинг-пробах российских гандболисток на ЧЕ обнаружен мельдоний

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Запрещенным веществом, которое было обнаружено в допинг-пробах трех российских гандболисток на чемпионате Европы среди молодежных команд, является мельдоний. Об этом говорится в пресс-релизе Федерации гандбола России.
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