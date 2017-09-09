Трефилов уверен, что Федерация гандбола России разберется в ситуации с допинг-пробами

Ранее пресс-служба Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.

ФГР сообщила, что в пробах россиянок обнаружен мельдоний.

«Ну что же теперь, на суку пойти повеситься? Я не в курсе данной ситуации, но уверен, что Федерация гандбола России в этом тщательно разберется. Хотя, это шоковая ситуация, конечно», — сказал Трефилов.