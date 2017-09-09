В допинг-пробах российских гандболисток на ЧЕ обнаружен мельдоний

Ранее пресс-служба Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.

«Федерация гандбола России была уведомлена о данном инциденте 23 августа 2017 года, после чего находится в плотном контакте с ответственными представителями ЕГФ и действует в соответствии с регламентами ЕГФ и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Запрещенной субстанцией является мельдоний», — говорится в тексте релиза.