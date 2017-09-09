В допинг-пробах российских гандболисток на ЧЕ обнаружен мельдоний
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Запрещенным веществом, которое было обнаружено в
допинг-пробах трех российских гандболисток на чемпионате Европы среди молодежных команд, является мельдоний. Об этом говорится в пресс-релизе Федерации гандбола России.
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«Федерация гандбола России была уведомлена о данном инциденте 23 августа 2017 года, после чего находится в плотном контакте с ответственными представителями ЕГФ и действует в соответствии с регламентами ЕГФ и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Запрещенной субстанцией является мельдоний», — говорится в тексте релиза.
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