Федерация гандбола России не имеет информации о положительных допинг-тестах гандболисток

Ранее пресс-служба Европейской гандбольной федерации сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы в Словении.

«Пока у меня нет такой информации», — сказал Лавров.

Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.