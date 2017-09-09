Федерация гандбола России не имеет информации о положительных допинг-тестах гандболисток
МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация гандбола России (ФГР) не обладает информацией о положительных
допинг-тестах гандболисток молодежной сборной России (игроки до 19 лет). Об этом ТАСС заявил первый вице-президент ФГР Андрей Лавров.
Ранее
«Пока у меня нет такой информации», — сказал Лавров.
Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.
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