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https://sport.mail.ru/news/handball/30949066/
9 сентября 2017, 11:40 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Федерация гандбола России не имеет информации о положительных допинг-тестах гандболисток

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация гандбола России (ФГР) не обладает информацией о положительных допинг-тестах гандболисток молодежной сборной России (игроки до 19 лет). Об этом ТАСС заявил первый вице-президент ФГР Андрей Лавров.

Ранее пресс-служба Европейской гандбольной федерации сообщила о том, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы в Словении.

«Пока у меня нет такой информации», — сказал Лавров.

Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.
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В допинг-пробах российских гандболисток на ЧЕ обнаружен мельдоний

В допинг-пробах российских гандболисток на ЧЕ обнаружен мельдоний

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Запрещенным веществом, которое было обнаружено в допинг-пробах трех российских гандболисток на чемпионате Европы среди молодежных команд, является мельдоний. Об этом говорится в пресс-релизе Федерации гандбола России.
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