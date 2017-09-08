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8 сентября 2017, 22:15 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

«Чеховские медведи» обыграли «Динамо-Виктор» в чемпионате России по гандболу

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» в выездном матче чемпионата России одержал победу над соперниками из команды «Динамо-Виктор» со счётом 33:23.

По 6 мячей в составе «медведей» забили Павел Андреев и Денис Васильев. По 5 раз отличились Александр Котов и Роман Остащенко. Самым результативным в составе хозяев площадки стал Виталий Мазуров, 7 раз поразивший ворота гостей.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

«Динамо-Виктор» (Ставропольский край) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 23:33 (12:19).
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