Гандболисты БГК им. Мешкова уступили в гостях македонскому «Вардару» в SEHA-лиге

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Хозяева площадки с первых минут игры владели инициативой. Лучшим снайпером гостей стал Петар Джорджич — 9 голов. Для подопечных Сергея Бебешко матч в Скопье стал третьим в новом сезоне этого турнира. Ранее они уступили словацкому «Татрану» (23:24) и победили словенский «Целе» (29:24). После туров БГК занимает в турнирной таблице седьмое место.

Одним из самых важных стартов в текущем сезоне для брестчан станет выступление в Лиге чемпионов. Первый матч белорусская команда проведет 16 сентября на своей площадке с польским «Виве».