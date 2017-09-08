Гандболисты БГК им. Мешкова уступили в гостях македонскому «Вардару» в SEHA-лиге
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК им. Мешкова уступили в гостях македонскому «Вардару» из Скопье в
SEHA-лиге со счетом 23:31 (17:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хозяева площадки с первых минут игры владели инициативой. Лучшим снайпером гостей стал Петар Джорджич — 9 голов. Для подопечных Сергея Бебешко матч в Скопье стал третьим в новом сезоне этого турнира. Ранее они уступили словацкому «Татрану» (23:24) и победили словенский «Целе» (29:24). После туров БГК занимает в турнирной таблице седьмое место.
Одним из самых важных стартов в текущем сезоне для брестчан станет выступление в Лиге чемпионов. Первый матч белорусская команда проведет 16 сентября на своей площадке с польским «Виве».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter