Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/30945972/
8 сентября 2017, 21:40 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандболисты БГК им. Мешкова уступили в гостях македонскому «Вардару» в SEHA-лиге

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК им. Мешкова уступили в гостях македонскому «Вардару» из Скопье в SEHA-лиге со счетом 23:31 (17:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева площадки с первых минут игры владели инициативой. Лучшим снайпером гостей стал <span class=error>Петар</span> <span class=error>Джорджич</span> — 9 голов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хозяева площадки с первых минут игры владели инициативой. Лучшим снайпером гостей стал Петар Джорджич — 9 голов. Для подопечных Сергея Бебешко матч в Скопье стал третьим в новом сезоне этого турнира. Ранее они уступили словацкому «Татрану» (23:24) и победили словенский «Целе» (29:24). После туров БГК занимает в турнирной таблице седьмое место.

Одним из самых важных стартов в текущем сезоне для брестчан станет выступление в Лиге чемпионов. Первый матч белорусская команда проведет 16 сентября на своей площадке с польским «Виве».

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости

Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября 2017 года

После сильнейшей вспышки на Солнце прогнозируется магнитная буря

Носкевич прокомментировал дело о гибели ребенка при домашних родах в Витебс

Лучшие платья Венецианского кинофестиваля