Чемпион мира испанец Давис войдет в тренерский штаб сборной РФ по гандболу

На посту главного тренера российской команды Кокшаров 13 июля сменил Дмитрия Торгованова.

«На должность моего помощника приглашен Давис. Он был известным гандболистом, в составе сборной Испании завоевал золото чемпионата мира 2005 года и бронзу Олимпийских игр 2008 года, выступал за сильные испанские клубы. Последние годы он работает в “Вардаре”, в мужской команде он является помощником главного тренера Рауля Гонсалеса, был и главным тренером женской команды. Я прекрасно знаю возможности этого специалиста по “Вардару”, у нас с ним хороший рабочий контакт», — рассказал Кокшаров.

Он также сообщил, что в тренерский штаб войдут Игорь Левшин и Даниел Юришич.

«С вратарями будет работать Левшин, который выступал за сборную России, долгие годы играл в Германии, где в прошлом сезоне завершил карьеру. На клубном уровне Левшин с этого сезона работает в московском “Спартаке”. Тренером по физподготовке станет еще один специалист, знакомый мне по работе в Скопье, это хорват Даниел Юришич», — отметил Кокшаров.