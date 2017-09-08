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8 сентября 2017, 18:46 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Чемпион мира испанец Давис войдет в тренерский штаб сборной РФ по гандболу

ТАСС, 8 сентября. Помощником главного тренера сборной России по гандболу Эдуарда Кокшарова станет чемпион мира в составе команды Испании Давид Давис. Об сообщил Кокшаров, слова которого приводит пресс-служба Федерации гандбола России.

На посту главного тренера российской команды Кокшаров 13 июля сменил Дмитрия Торгованова.

«На должность моего помощника приглашен Давис. Он был известным гандболистом, в составе сборной Испании завоевал золото чемпионата мира 2005 года и бронзу Олимпийских игр 2008 года, выступал за сильные испанские клубы. Последние годы он работает в “Вардаре”, в мужской команде он является помощником главного тренера Рауля Гонсалеса, был и главным тренером женской команды. Я прекрасно знаю возможности этого специалиста по “Вардару”, у нас с ним хороший рабочий контакт», — рассказал Кокшаров.

Он также сообщил, что в тренерский штаб войдут Игорь Левшин и Даниел Юришич.

«С вратарями будет работать Левшин, который выступал за сборную России, долгие годы играл в Германии, где в прошлом сезоне завершил карьеру. На клубном уровне Левшин с этого сезона работает в московском “Спартаке”. Тренером по физподготовке станет еще один специалист, знакомый мне по работе в Скопье, это хорват Даниел Юришич», — отметил Кокшаров.
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