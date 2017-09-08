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8 сентября 2017, 17:29 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

ФГР будет добиваться максимального штрафа тренеру Чигареву в размере 1 млн руб

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Федерация гандбола России (ФГР) будет добиваться максимального штрафа в размере одного миллиона рублей тренеру Николаю Чигареву, отозванному с юношеского чемпионата мира за неподобающее поведение, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФГР Сергей Шишкарев.

Чигарев, в августе возглавлявший мужскую юношескую сборную России на чемпионате мира-2017 в Грузии, был отозван с турнира за неподобающее поведение во время и после матчей турнира. Позже Шишкарев сообщил «Р-Спорт», что исполком организации принял решение прекратить полномочия Чигарева, и добавил, что намерен добиться пожизненной дисквалификации специалиста. Исполком ФГР 2 сентября решил обратиться в спортивно-арбитражную комиссию федерации с заявлением о возбуждении дисциплинарного дела по признакам нарушения, предусмотренного статьей 39 дисциплинарного регламента ФГР.

«После рассмотрения всех фактов спортивно-арбитражная комиссия вынесет решение по Чигареву без участия исполкома ФГР о тяжести содеянного им и наложении штрафа на него вместе с дисквалификацией. Мы будем просить максимального штрафа для него в размере одного миллиона рублей и максимальной дисквалификации. По регламенту, это только два года, увы. Решение будет вынесено, вероятно, в течение недели — двух недель», — сказал Шишкарев по телефону.

Ранее президент ФГР заявлял, что федерация обратится в прокуратуру по факту коррупции и присвоения зарплаты игроков Чигаревым. «Действия, связанные с коррупционной деятельностью Чигарева и его поборами, рассматриваются в соответствующих органах», — отметил Шишкарев.
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