ФГР будет добиваться максимального штрафа тренеру Чигареву в размере 1 млн руб
МОСКВА, 8 сен —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Федерация гандбола России (ФГР) будет добиваться максимального штрафа в размере одного миллиона рублей тренеру Николаю Чигареву, отозванному с юношеского чемпионата мира за неподобающее поведение, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФГР Сергей Шишкарев.
Чигарев, в августе возглавлявший мужскую юношескую сборную России на чемпионате мира-2017 в Грузии, был отозван с турнира за неподобающее поведение во время и после матчей турнира. Позже Шишкарев сообщил «Р-Спорт», что исполком организации принял решение прекратить полномочия Чигарева, и добавил, что намерен добиться пожизненной дисквалификации специалиста. Исполком ФГР 2 сентября решил обратиться в
«После рассмотрения всех фактов
Ранее президент ФГР заявлял, что федерация обратится в прокуратуру по факту коррупции и присвоения зарплаты игроков Чигаревым. «Действия, связанные с коррупционной деятельностью Чигарева и его поборами, рассматриваются в соответствующих органах», — отметил Шишкарев.
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