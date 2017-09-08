ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Ставрополье-СКФУ»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Ставрополье-СКФУ» в мачте 2-го тура предварительного этапа Суперлиги.

Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 7 сентября в Ростове встреча команд завершилась со счетом 40:18 в пользу хозяек площадки.

Лучшим игроком матча в составе ГК «Ростов-Дон» стала Анастасия Дульева, для которой это была дебютная игра.

Главный тренер донского клуба Фредерик Бужан, комментируя итоги встречи, заявил журналистам: «Мы были не очень довольны матчем со “Звездой”. Сегодня мне понравилось, как команда отреагировала на прошлый результат. Все должны понимать, что у нас есть план — подойти к октябрю в хорошей форме и с крепким здоровьем. После последней встречи мы не изменили организацию игры. Нам не хватало стабильности, но сегодня каждая девушка сделала хорошую работу. То, что мы можем использовать всех — идеально для будущего».

Напомним, встреча ГУ «Ростов-Дон» со звенигородской «Звездой» завершилась победой донской команды со счетом 32:29.