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7 сентября 2017, 16:30 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Сергей Шишкарев подал документы для выборов в Международную федерацию гандбола

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подал документы для выборов в Международную федерацию гандбола (IGF). Об этом он сообщил ТАСС.

В ноябре 2016 года Шишкарев сообщил ТАСС, что будет баллотироваться в IGF на пост казначея.

«Да, документы поданы, ждем официальной рассылки документов, которая будет, наверное, в конце сентября. Конгресс намечается на 17—19 ноября», — сказал Шишкарев.

Собеседник ТАСС считает, что его присутствие в составе IGF положительно скажется на развитии гандбола в России.

«Это позволит нам влиять на политику принятия решений, на принятие решений по поводу места проведения соревнований. Для нашей федерации это станет возможность напрямую контактировать с Международным олимпийским комитетом. Для нас очень важно находиться в эпицентре принятия решений и определения стратегических путей развития нашего вида спорта», — сказал он.

Шишкарев возглавляет Федерацию гандбола России с апреля 2015 года.
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