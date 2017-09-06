Чемпионат начался с блокбастеров на юге

Новый гандбольный сезон-2017/18 стартовал 2 сентября с Суперкубка России, в котором встречались «Ростов-Дон» и «Кубань». Команда Фредерика Бужана одержала уверенную победу со счетом 32:22 и завоевала почетный трофей. А уже на следующий день тремя матчами начался чемпионат России в женской суперлиге. «Звезда» на выезде обыграла «Ставрополье-СКФУ» — 36:29, «Астраханочка» была сильнее «АГУ-Адыиф» — 32:24, а «Динамо-Синара» уступила «Университету» — 23:25. И, пожалуй, этот результат стоит признать сенсацией. В прошлом сезоне волгоградский клуб занял пятое место в чемпионате России, тогда как команда из столицы Удмуртии стала лишь предпоследней.

«ЗВЕЗДА» ДАЛА БОЙ В РОСТОВЕ

Впрочем, центральными на старте нового сезона стали совсем другие матчи — между «Ростов-Доном» и «Звездой», «Кубанью» и «Астраханочкой» 5 сентября. После того как ростовчанки стартовали с победы в Суперкубке России, казалось, что на своей площадке столь же убедительно начнут и чемпионат страны. «Звезда» еще находится на пути возрождения былой славы, в основном рассчитывая на молодых игроков. А вот «Ростов-Дон» — настоящий суперклуб, причем не только по российским, но и европейским меркам тоже. Летом команда усилилась чемпионкой мира, бразильским вратарем Маиссой Пессоа, забивной правой полусредней Катариной Булатович, олимпийской чемпионкой Рио Мариной Судаковой и другими игроками. C таким мощным составом можно замахнуться как минимум на Финал четырех Лиги чемпионов, и уверенная победа на представительном турнире Vardar Trophy, по ходу которого был обыгран второй по силе клуб Европы «Вардар», убедительно доказала обоснованность ростовских амбиций.

Но во вторник «Ростов-Дон» был не похож сам на себя. Особенно в первом тайме. «Звезда» неожиданно оказала сопротивление мощной атаке хозяек площадки и сама дерзко атаковала. Команда Алексея Гумянова открыла счет в матче, а затем удерживала преимущество на протяжении всей первой половины игры. Обычно «Ростов-Дон» не смущает активность соперника, рано или поздно ростовчанки начинают диктовать свои условия. Но здесь сами оказались в непривычной для себя роли, и при счете 13:9 в пользу «Звезды» Фредерик Бужан был вынужден взять тайм-аут. Пауза пошла хозяйкам площадки на пользу, вскоре Марина Судакова выравняла положение. Но первый тайм все-таки остался за «Звездой» — 16:15.

Не исключено, что на игре «Ростов-Дона» сказалось отсутствие Маиссы Пессоа и Анны Вяхиревой. Бразильянка не попала в заявку на игру, а самый ценный игрок Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро продолжает восстанавливаться после травмы.

— В первом тайме наша команда выглядела сонной. Возможно, мы недостаточно настроились на матч. Надеюсь, в перерыве главный тренер сумеет найти нужные слова, и тогда мы начнем диктовать свои условия, — сказала в перерыве Анна Вяхирева.

После перерыва «Ростов-Дон» все-таки сумел склонить игру в свою пользу. Но далеко не сразу. «Звезда» продолжила оказывать сопротивление и на протяжении большей части второго тайма, и только в концовке класс хозяек команды все-таки сказался. На последних минутах матча во многом благодаря усилиям Оксаны Цвиринько действующий чемпион России вырвал победу — 32:29.

— Это была отличная битва, но я не доволен настроем команды, — заявил после матча главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан. — Та концентрация, которую мы показали, неприемлема. Мы выиграли много матчей, возможно, из-за этого команда расслабилась. Кроме того, девушки много выкладываются на тренировках, так как мы готовимся к Лиге чемпионов. Но когда есть усталость, на первый план выходит психология.

ЗАЯВКА «АСТРАХАНОЧКИ»

Еще один матч с приставкой «топ» состоялся в Краснодаре, где «Кубань» принимала на своей площадке «Астраханочку». После неудачного прошлого сезона клуб с берегов Волги преисполнен желанием вернуться в элиту российского гандбола. Для этого «Астраханочка» предприняла серьезные шаги, на тренерском посту произошла перестановка, вместо Михаила Серегина команду возглавил Георгий Заикин, кроме того, была проведена впечатляющая трансферная кампания, особенно обращают на себя внимание переходы Дарьи Дмитриевой и Елизаветы Малашенко из «Лады», а также Анны Кочетовой из «Динамо-Синары».

И результат не заставил себя ждать. «Астраханочка» на старте чемпионата России обыграла «АГУ-Адыиф», а затем на выезде еще и «Кубань», которая продолжает находиться в стадии перестройки. Причем в Краснодаре большой вклад в победу внесла как раз троица новичков — Самохина, Кочетова и Малашенко, которые суммарно забросили 18 мячей. Первый тайм вообще получился у «Кубани» провальным, его «Астраханочка» выиграла со счетом 18:11. После перерыва команда Евгения Трефилова предприняла отчаянную погоню, которая почти удалась. За несколько минут до конца матча «Кубань» приблизилась на расстояние одного мяча. Но, чтобы спасти игру, «желто-зеленым» не хватило сил. «Кубань» допустила несколько необоснованных потерь, и «Астраханочка» довела игру до победы — 27:25. Евгений Трефилов терпит второе поражение подряд в сезоне. «Астраханочка» становится одним из главных претендентов на медали.