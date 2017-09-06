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6 сентября 2017, 22:26 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандболисты БГК им. Мешкова победили словенский «Целе» в SEHA-лиге

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК им. Мешкова победили на выезде словенский «Целе» со счетом 29:24 (14:15) в SEHA-лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм встречи в Словении сложился не в пользу <span class=error>брестчан</span>. Во второй половине игры подопечные Сергея <span class=error>Бебешко</span> значительно лучше сыграли в нападении и в середине второго тайма смогли создать задел в заброшенных мячах. Увеличить
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Первый тайм встречи в Словении сложился не в пользу брестчан. Во второй половине игры подопечные Сергея Бебешко значительно лучше сыграли в нападении и в середине второго тайма смогли создать задел в заброшенных мячах. Самым результативным игроком в составе БГК стал Петар Джорджич — 8 голов.

В SEHA-лиге брестские гандболисты провели второй матч в новом сезоне. 30 августа белорусская команда уступила словацкому «Татрану» — 23:24. Следующий поединок в этом турнире БГК проведет 8 сентября в Скопье с местным «Вардаром».

В текущем месяце команду Сергея Бебешко ждет старт также в самом важном европейском клубном турнире — Лиге чемпионов. 16 сентября брестчане примут на своей площадке польский «Виве».

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