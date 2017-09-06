Гандболисты БГК им. Мешкова победили словенский «Целе» в SEHA-лиге

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Первый тайм встречи в Словении сложился не в пользу брестчан. Во второй половине игры подопечные Сергея Бебешко значительно лучше сыграли в нападении и в середине второго тайма смогли создать задел в заброшенных мячах. Самым результативным игроком в составе БГК стал Петар Джорджич — 8 голов.

В SEHA-лиге брестские гандболисты провели второй матч в новом сезоне. 30 августа белорусская команда уступила словацкому «Татрану» — 23:24. Следующий поединок в этом турнире БГК проведет 8 сентября в Скопье с местным «Вардаром».

В текущем месяце команду Сергея Бебешко ждет старт также в самом важном европейском клубном турнире — Лиге чемпионов. 16 сентября брестчане примут на своей площадке польский «Виве».