Гандболисты БГК им. Мешкова победили словенский «Целе» в SEHA-лиге
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты БГК им. Мешкова победили на выезде словенский «Целе» со счетом 29:24 (14:15) в
SEHA-лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Первый тайм встречи в Словении сложился не в пользу брестчан. Во второй половине игры подопечные Сергея Бебешко значительно лучше сыграли в нападении и в середине второго тайма смогли создать задел в заброшенных мячах. Самым результативным игроком в составе БГК стал Петар Джорджич — 8 голов.
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В текущем месяце команду Сергея Бебешко ждет старт также в самом важном европейском клубном турнире — Лиге чемпионов. 16 сентября брестчане примут на своей площадке польский «Виве».
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