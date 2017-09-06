СКИФ и «Чеховские медведи» сыграли вничью на старте чемпионата России по гандболу
МОСКВА, 6 сен —
Р-Спорт. Гандболисты СКИФа (Краснодар) сыграли вничью с действующим чемпионом России — «Чеховскими медведями» (Московская область) — в своем стартовом матче сезона-2017/18.
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Встреча, прошедшая в среду в Краснодаре, завершилась со счетом 28:28.
В другом матче дня «Сунгуль» (Снежинск) дома обыграл «УОР № 2» (Москва) — 36:28.
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