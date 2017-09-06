Да, гандбол круче футбола. Не верите?
Вот вам пять причин, по которым это действительно так. А захотим — ещё пять найдём.
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К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Наше государство вкачивает безумное количество денег в футбол, прекрасно зная, что отдачи не будет. Хотя в России есть исторически успешный командный вид спорт, которому приходится сложно даже с учётом принятой программы развития. Корреспондент «Чемпионата» отправился на открытие гандбольного сезона в
Причина первая. Доступность
Дело даже не в ценах на билеты — на гандбол можно и бесплатно сходить при желании. Ну и заплатить 100 рублей небольшая проблема. Доступность выражается в другом. В отношениях между всеми участниками. Я не говорю про себя, хотя для журналистов гандбол настоящий Клондайк — практически никто не отказывает в интервью даже после неудач. Я про болельщиков. Ну, вот если честно, можно ли на футболе крикнуть
В гандболе можно. В Ростове главному тренеру «Кубани» и сборной России Евгению Трефилову кричали с трибун: «Не ори, задолбал уже!», и Трефилов слышал и реагировал. Не посылал никого, конечно, но метал с помощью глаз настоящие огненные молнии, словно обещая: «Ты у меня ещё получишь». В Краснодаре два года подряд с одного и того же сектора
И любой, подчеркну — любой болельщик может пообщаться с любым игроком. И спокойно узнать его мнение об игре. Они же не убегают на закрытые стоянки к дорогущим машинам.
Причина вторая. Спокойствие
Речь не идёт о спокойствии на трибунах. На матчах
Даже те, кто находится не совсем в адекватном, скажем так, состоянии. В Краснодаре я специально поднялся на трибуну, где сидели самые громкие болельщики, подбадривавшие себя в течение полутора часов виски, налитым в баночки
Фанаты в гандболе не мешают остальным смотреть на то, что происходит на площадке и друг друга не оскорбляют. Про драки даже думать смешно. Они сосредоточены на поддержке своей команды. И никто не клеймит игроков словом «предатель» при переходе даже в стан самого непримиримого соперника. Может, поэтому на трибунах довольно много родителей с детьми, в том числе?
Причина третья. Результаты
Про гандбол в России говорят редко, а зря. Национальные сборные играют на очень приличном уровне. Да, мужская команда на последнем чемпионате мира не смогла пробиться в топ-8, а часто ли это делала наша футбольная сборная? Уровень конкуренции? Он везде высокий. Про женские сборные и говорить нечего.
Клубы? С учётом скромных (за парой исключений) бюджетов они выступают прекрасно. Возможно ли в футболе с бюджетом в 50 млн рублей (не зарплатным, а общим) выиграть Кубок России, например, и завоевать путёвку в еврокубки? В гандболе можно, хотя футболисты могут посмеяться. Краснодарский СКИФ в прошлом сезоне завоевал трофей, в финале обыграв «Чеховских медведей». В еврокубках успехи у мужчин сопоставимые, а у женщин наши клубы завоёвывают трофеи регулярно.
При этом в составах наших команд выступают в основном россияне, легионерами может похвастать разве что «Ростов-Дон». А болеть за «своих», как известно, всегда проще.
Причина четвёртая. Звёзды и скандалы
Без скандалов, как известно, сложно
Футболисты скажут, ерунда. У нас, мол, было «письмо четырнадцати»,
В российском гандболе действительно можно воочию увидеть звёзд мирового уровня. Речь и про игроков (в основном в женском чемпионате), и про тренеров. Посмотреть отдельно на то, как работают во время матча Трефилов и Максимов или Акопян с Торговановым, и не просто посмотреть, а услышать, что именно они говорят — это многое даёт в плане понимания игры. Это мастера высочайшего класса, каждый из которых уникален.
Причина пятая. Вопреки всему
Самая главная причина, по которой гандбол круче футбола — мужские и женские раздевалки находятся напротив, дверь в дверь. В Краснодаре СКИФ раздевался на игру, а напротив переодевались девушки из группы поддержки и балерины. Обе двери были открыты. В итоге парни не выдержали и закрылись. В футболе такого не увидишь.
Если кто не понял, эта статья не о том, как в футболе всё плохо, а в гандболе хорошо. «Футбол правит миром», — говорится в рекламе, и это правда. Эта статья о том, что и на гандбол, который жив вопреки всему, было бы неплохо обратить внимание. Или будет, как в хоккее на траве — олимпийском виде спорта, который держится в России на голом энтузиазме.
Андрей Шитихин
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