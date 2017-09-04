Исполком ФГР утвердил отстранение скандального тренера сборной U19

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2 сентября в Ростове-на-Дону состоялось заседание исполкома Федерации гандбола России под председательством главы организации Сергея Шишкарёва, на котором решалась судьба Чигарёва.

«Признать ряд действий главного тренера мужской юношеской сборной России U19 Н. Н. Чигарева на чемпионате мира в Грузии в августе 2017 года неспортивными, агрессивными, способствующими формированию негативного имиджа Федерации гандбола России, в том числе на международном уровне.

Прекратить полномочия Н. Н. Чигарева в качестве главного тренера мужской юношеской сборной России U19.