Исполком ФГР утвердил отстранение скандального тренера сборной U19
В середине августа в Тбилиси, где проходило мужское первенство мира по гандболу среди игроков не старше 19 лет, произошёл громкий скандал. За хамское поведение во время и после игры с командой Туниса главный тренер сборной России Николай Чигарёв был отстранён от работы и отозван с турнира.
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2 сентября в
«Признать ряд действий главного тренера мужской юношеской сборной России U19 Н. Н. Чигарева на чемпионате мира в Грузии в августе 2017 года неспортивными, агрессивными, способствующими формированию негативного имиджа Федерации гандбола России, в том числе на международном уровне.
Прекратить полномочия Н. Н. Чигарева в качестве главного тренера мужской юношеской сборной России U19.
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