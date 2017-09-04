Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/30894134/
4 сентября 2017, 17:34 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Исполком ФГР утвердил отстранение скандального тренера сборной U19

В середине августа в Тбилиси, где проходило мужское первенство мира по гандболу среди игроков не старше 19 лет, произошёл громкий скандал. За хамское поведение во время и после игры с командой Туниса главный тренер сборной России Николай Чигарёв был отстранён от работы и отозван с турнира.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин (в центре) после товарищеского матча по гандболу между сборными СССР и России посвященного победе женской сборной России на XXXI летних Олимпийских играх. Справа - гандболист олимпийский чемпион 1976 года тренер Юрий Климов. Слева - тренер мужской молодежной сборной России по гандболу Николай Чигарев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

2 сентября в Ростове-на-Дону состоялось заседание исполкома Федерации гандбола России под председательством главы организации Сергея Шишкарёва, на котором решалась судьба Чигарёва.

«Признать ряд действий главного тренера мужской юношеской сборной России U19 Н. Н. Чигарева на чемпионате мира в Грузии в августе 2017 года неспортивными, агрессивными, способствующими формированию негативного имиджа Федерации гандбола России, в том числе на международном уровне.

Прекратить полномочия Н. Н. Чигарева в качестве главного тренера мужской юношеской сборной России U19.

Обратиться в Спортивно-арбитражную комиссию ФГР с заявлением о возбуждении дисциплинарного дела по признакам нарушения, предусмотренного ст. 39 Дисциплинарного регламента ФГР, — приводит текст решения исполкома пресс-служба ФГР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Шишкарев: Федерация гандбола России давно присматривалась к Сергею Самсоненко

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Федерация гандбола России (ФГР) давно присматривалась к Сергею Самсоненко, который был назначен генеральным менеджером мужской сборной России, заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.
Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп