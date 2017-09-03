«Ростов» и «Медведи» открыли сезон трофеями
Гандболистки «Ростов-Дона» в третий раз подряд выиграли Суперкубок России. У мужчин первый трофей сезона достался «Чеховским медведям», которые владеют Суперкубком уже четвертый год.
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Девушкам нужно уступать. В гандболе тоже. Поэтому открывать сезон выпало женским командам. 2 сентября в Ростове был разыгран первый трофей сезона, который официально назывался «Вконтакте Суперкубок России по гандболу». Вывеска у матча была крайне любопытная: «Ростов-Дон» против «Кубани». Встреча этих команд означала, что нас ждет знойное южное дерби и грандиозное тренерское противостояние: француз Фредерик Бужан против неповторимого Евгения Трефилова.
Хотя шансы главного тренера сборной России на успех в этом поединке, при всем его мастерстве, были небольшими. Слишком уж хорош состав «Ростов-Дона». Даже шикарен. Эта команда в прошлом году выиграла национальный чемпионат, не уступив по ходу турнира ни одного матча. Она же завоевала Кубок России, в финале уверенно переиграв как раз «Кубань». А в довесок к внутренним наградам ростовчанки взяли Кубок ЕГФ — второй по значимости клубный турнир Европы.
СЕРЬЕЗНАЯ ЗАЯВКА РОСТОВЧАНОК
Для любого другого российского клуба потеря таких игроков, как Владлена Бобровникова и Анна Сень, которые ушли в декретный отпуск, стала бы критичной. Но только не для «Ростов-Дона». Покинула чемпионок страны великолепная Катрин Лунде — не страшно. Не играет
А вот в «Кубани», например, игроков
Из нынешней краснодарской команды он выжал один более или менее равный с «Ростов-Доном» тайм. Правда, для этого игрокам «Кубани» на десять тысяч пришлось рвануть, как на пятьсот. Во второй половине игры подопечные Трефилова захлебнулись сверхвысоким темпом и соперник, создав комфортный отрыв в счете, играл в удовольствие. «Кубань» просто терпела. Порадовало, что при таком обилии звезд Бужан выпускал на площадку 16-летнюю Валерию Маслову — юное российское дарование. И она не стушевалась, отметившись двумя забитыми мячами!
Самым результативным игроком матча стала испанка Александрина Барбоса, реализовавшая шесть бросков из семи. Ее и признали лучшим игроком матча. Пять голов в активе француженки Сирабы Дембеле. В составе «Кубани» столько же забили Виктория Жилинскайте и Ксения Карпачева.
Суперкубок подтвердил, что составить конкуренцию звездному «Ростов-Дону» на протяжении всего сезона будет крайне сложно любой российской команде. Но «Кубань» временами действовала ярко и дала понять, что в одном отдельно взятом матче зацепиться за ростовчанок реально. Для этого должно сойтись много факторов, но тем не менее. А краснодарская команда, очевидно, на перспективу. Из 24 девушек, попавших в заявку на сезон, 13 — 1994 года рождения или моложе. Трефилову нужно время, чтобы раскрутить молодой коллектив. И вот посмотреть за игрой «Ростов-Дона» и «Кубани» в конце сезона и сравнить ее с нынешней — будет очень интересно и показательно.
РАВНАЯ БОРЬБА НА 15 МИНУТ
У мужчин, которые выясняли отношения вчера в Краснодаре, победа тоже досталась фаворитам. «Чеховские медведи» взяли у СКИФа реванш за поражение в Кубке России, после чего главный тренер подмосковного клуба Владимир Максимов заявил, что между его подопечными и краснодарцами нет никакого принципиального противостояния.
— Я считаю, матч получился успешным, хотя все говорят о
— Прекрасно понимал, что после Кубка России у соперника было желание взять реванш, что он и сделал, — заявил главный тренер СКИФа Олег Ходьков. — Клуб из Чехова опытнее, более профессионально укомплектован. Я вижу, что была сделана ставка на молодежь, но подбор игроков хороший. У нас состав чуть моложе. Мы могли выступить достойнее, но не забили 4 пенальти, 4−5 выходов один на один во втором тайме — легче мяча в гандболе не бывает. Все закономерно. Наша команда только начинает входить в игровой ритм. Так что поздравляю соперников с победой.
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