«Ростов» и «Медведи» открыли сезон трофеями

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Девушкам нужно уступать. В гандболе тоже. Поэтому открывать сезон выпало женским командам. 2 сентября в Ростове был разыгран первый трофей сезона, который официально назывался «Вконтакте Суперкубок России по гандболу». Вывеска у матча была крайне любопытная: «Ростов-Дон» против «Кубани». Встреча этих команд означала, что нас ждет знойное южное дерби и грандиозное тренерское противостояние: француз Фредерик Бужан против неповторимого Евгения Трефилова.

Хотя шансы главного тренера сборной России на успех в этом поединке, при всем его мастерстве, были небольшими. Слишком уж хорош состав «Ростов-Дона». Даже шикарен. Эта команда в прошлом году выиграла национальный чемпионат, не уступив по ходу турнира ни одного матча. Она же завоевала Кубок России, в финале уверенно переиграв как раз «Кубань». А в довесок к внутренним наградам ростовчанки взяли Кубок ЕГФ — второй по значимости клубный турнир Европы.

СЕРЬЕЗНАЯ ЗАЯВКА РОСТОВЧАНОК

Для любого другого российского клуба потеря таких игроков, как Владлена Бобровникова и Анна Сень, которые ушли в декретный отпуск, стала бы критичной. Но только не для «Ростов-Дона». Покинула чемпионок страны великолепная Катрин Лунде — не страшно. Не играет из-за травмы «гандбольный Месси» Анна Вяхирева? Подменим. Скамейка запасных клуба из Ростова потрясает воображение. В команде сразу шесть легионеров!

А вот в «Кубани», например, игроков из-за рубежа нет вообще. Больше того, летом команду покинул ряд ключевых спортсменок — игроки сборной Марина Судакова (которая ушла в «Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте, Ольга Горшенина и Полина Кузнецова. Благо, остались олимпийские чемпионки Виктория Калинина и Виктория Жилинскайте. И, что еще важнее, — Трефилов. Уж он сумеет выжать максимум из любой команды.

Из нынешней краснодарской команды он выжал один более или менее равный с «Ростов-Доном» тайм. Правда, для этого игрокам «Кубани» на десять тысяч пришлось рвануть, как на пятьсот. Во второй половине игры подопечные Трефилова захлебнулись сверхвысоким темпом и соперник, создав комфортный отрыв в счете, играл в удовольствие. «Кубань» просто терпела. Порадовало, что при таком обилии звезд Бужан выпускал на площадку 16-летнюю Валерию Маслову — юное российское дарование. И она не стушевалась, отметившись двумя забитыми мячами!

Самым результативным игроком матча стала испанка Александрина Барбоса, реализовавшая шесть бросков из семи. Ее и признали лучшим игроком матча. Пять голов в активе француженки Сирабы Дембеле. В составе «Кубани» столько же забили Виктория Жилинскайте и Ксения Карпачева.

Суперкубок подтвердил, что составить конкуренцию звездному «Ростов-Дону» на протяжении всего сезона будет крайне сложно любой российской команде. Но «Кубань» временами действовала ярко и дала понять, что в одном отдельно взятом матче зацепиться за ростовчанок реально. Для этого должно сойтись много факторов, но тем не менее. А краснодарская команда, очевидно, на перспективу. Из 24 девушек, попавших в заявку на сезон, 13 — 1994 года рождения или моложе. Трефилову нужно время, чтобы раскрутить молодой коллектив. И вот посмотреть за игрой «Ростов-Дона» и «Кубани» в конце сезона и сравнить ее с нынешней — будет очень интересно и показательно.

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РАВНАЯ БОРЬБА НА 15 МИНУТ

У мужчин, которые выясняли отношения вчера в Краснодаре, победа тоже досталась фаворитам. «Чеховские медведи» взяли у СКИФа реванш за поражение в Кубке России, после чего главный тренер подмосковного клуба Владимир Максимов заявил, что между его подопечными и краснодарцами нет никакого принципиального противостояния.

— Я считаю, матч получился успешным, хотя все говорят о какой-то конфронтации, — отметил Максимов. — Кубок России — одно соревнование, Суперкубок — другое. В самом начале матча первые минут 15−17 шла равная борьба. Было видно, что СКИФ имеет неплохие заготовки по перемещениям, особенно несколько удачных моментов было без мяча. Молодежь? Курс на омоложение бывает вынужденным, потому что молодые игроки растут, должны получать игровое время. Ну и мы понимаем, что наши внутренние соревнования — для подготовки игроков к сборным всех возрастов. Для этого мы и работаем. Игра была достойной. Конечно, незабитые пенальти картину подпортили, но в целом матч боевой.

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— Прекрасно понимал, что после Кубка России у соперника было желание взять реванш, что он и сделал, — заявил главный тренер СКИФа Олег Ходьков. — Клуб из Чехова опытнее, более профессионально укомплектован. Я вижу, что была сделана ставка на молодежь, но подбор игроков хороший. У нас состав чуть моложе. Мы могли выступить достойнее, но не забили 4 пенальти, 4−5 выходов один на один во втором тайме — легче мяча в гандболе не бывает. Все закономерно. Наша команда только начинает входить в игровой ритм. Так что поздравляю соперников с победой.