«Чеховские медведи» в четвертый раз завоевали Суперкубок России по гандболу

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 33:24 (19:13) в пользу подмосковного клуба.

«Чеховские медведи» в четвертый раз в истории стали обладателями Суперкубка России.