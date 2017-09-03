«Чеховские медведи» в четвертый раз завоевали Суперкубок России по гандболу
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт. Подмосковный клуб «Чеховские медведи» победил краснодарский СКИФ в матче за Суперкубок России по гандболу.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 33:24 (19:13) в пользу подмосковного клуба.
«Чеховские медведи» в четвертый раз в истории стали обладателями Суперкубка России.
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